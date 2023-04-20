В Росії під Тулою перекинувся ЗРК С-400

В Росії на шосе М2-Крим під Тулою, в районі села Прудне перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400.

Джерело: російські telegram-канали "Mash", "Shot"

Деталі: Повідомляється, що ЗРК вартістю близько 13 млрд російських рублів упав у кювет.

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Дорогу на в'їзд і виїзд із міста перекрили. Але ЗРК лежить там досі.

Зенітно-ракетний комплекс спочатку їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав.

У 33-річного водія діагностували перелом руки, серйозно він не постраждав. Боєприпаси не було активовано, загрози вибуху немає.