В Росії під Тулою перекинувся ЗРК С-400
Четвер, 20 квітня 2023, 21:07
В Росії на шосе М2-Крим під Тулою, в районі села Прудне перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400.
Джерело: російські telegram-канали "Mash", "Shot"
Деталі: Повідомляється, що ЗРК вартістю близько 13 млрд російських рублів упав у кювет.
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Дорогу на в'їзд і виїзд із міста перекрили. Але ЗРК лежить там досі.
Зенітно-ракетний комплекс спочатку їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав.
У 33-річного водія діагностували перелом руки, серйозно він не постраждав. Боєприпаси не було активовано, загрози вибуху немає.
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