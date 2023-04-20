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В России под Тулой перевернулся ЗРК С-400

Станислав ПогориловЧетверг, 20 апреля 2023, 21:07
В России под Тулой перевернулся ЗРК С-400
Фото: "Mash"

В России на шоссе М2-Крым под Тулой, в районе села Прудное перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400.

Источник: российские telegram-каналы "Mash", "Shot"

Детали: Сообщается, что ЗРК стоимостью около 13 млрд российских рублей упал в кювет.

Дорогу на въезд и выезд из города перекрыли. Но ЗРК лежит там до сих пор.

Зенитно-ракетный комплекс сначала ехал в колонне из восьми машин, но по дороге отстал.

У 33-летнего водителя диагностировали перелом руки, серьезно он не пострадал. Боеприпасы не были активированы, угрозы взрыва нет.

Темы: Росcияоружиевойна
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