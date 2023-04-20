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Мер Парижа – Зеленському: Якщо в 2024 році ще буде війна, спортсменів РФ не повинно бути на Олімпіаді

Олена РощінаЧетвер, 20 квітня 2023, 21:35
Мер Парижа – Зеленському: Якщо в 2024 році ще буде війна, спортсменів РФ не повинно бути на Олімпіаді
Володимир Зеленський та Анн Ідальго, фото Офісу президента України

У межах проведення Міжнародного саміту міст та регіонів президент України Володимир Зеленський зустрівся з мером французького міста Париж Анн Ідальго та з президентом Комітету регіонів Європейського Союзу Васко Кордейру.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Зеленський відзначив вагомий масштаб допомоги, яку надали й продовжують надавати Україні Париж і Комітет регіонів ЄС із самого початку повномасштабної війни РФ, і наголосив на важливості відновлення України вже зараз.

 

Український лідер окремо подякував меру французької столиці за підтримку десятків тисяч вимушено переселених українців, яким Париж надав прихисток і допоміг знайти його по всій Франції, а також за понад 100 вантажівок гуманітарної допомоги Україні.

Зеленський нагадав про лідерство Парижа на енергетичному треку й допомогу Україні в проходженні цієї складної зими.

Окремо президент відзначив особисту непохитну позицію Анн Ідальго в питанні недопущення російських спортсменів до міжнародних змагань, насамперед до Олімпійських ігор у Парижі наступного року.

Пряма мова Ідальго: "Ми надзвичайно віддані Олімпійським іграм. Для мене Париж – столиця прав людини. І не тільки для мене. Це дуже важливо – цінності Олімпійського руху. Цінності гуманізму. Цінності Європи. 

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На наступних Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році, якщо війна триватиме, якщо росіяни все ще атакуватимуть вас, це означатиме, що вони атакують нас і наші цінності. І, як на мене, російських спортсменів не можна приймати в Парижі, якщо триває війна. 

Тому ми тут. Ми намагаємося переконати спортсменів, міжнародні федерації та країни. Ми разом з вами. Ми підтримуємо вас у вашій боротьбі. Ви можете розраховувати на Париж і на мене".

Деталі: Зеленський вручив меру французької столиці почесну відзнаку "Місто-рятівник", що була присвоєна Парижу його указом.

Теми: війнаОлімпіадаФранціяЗеленський
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