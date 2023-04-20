Мэр Парижа – Зеленскому: Если в 2024 году еще будет война, спортсменов РФ не должно быть на Олимпиаде

В рамках проведения Международного саммита городов и регионов президент Украины Владимир Зеленский встретился с мэром французского города Париж Анн Идальго и с президентом Комитета регионов Европейского Союза Васко Кордейру.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Зеленский отметил весомый масштаб помощи, которую предоставили и продолжают оказывать Украине Париж и Комитет регионов ЕС с самого начала полномасштабной войны РФ, и подчеркнул важность восстановления Украины уже сейчас.

Украинский лидер отдельно поблагодарил мэра французской столицы за поддержку десятков тысяч вынужденно переселенных украинцев, которым Париж предоставил убежище и помог найти его по всей Франции, а также за более 100 грузовиков гуманитарной помощи Украине.

Зеленский напомнил о лидерстве Парижа на энергетическом треке и помощи Украине в прохождении этой сложной зимы.

Отдельно президент отметил личную непоколебимую позицию Анн Идальго в вопросе недопущения российских спортсменов к международным соревнованиям, прежде всего к Олимпийским играм в Париже в следующем году.

Прямая речь Идальго: "Мы чрезвычайно преданы Олимпийским играм. Для меня Париж – столица прав человека. И не только для меня. Это очень важно – ценности Олимпийского движения. Ценности гуманизма. Ценности Европы.

ВИДЕО ДНЯ

На следующих Олимпийских играх в Париже в 2024 году, если война будет продолжаться, если россияне все еще будут атаковать вас, это будет означать, что они атакуют нас и наши ценности. И, как по мне, российских спортсменов нельзя принимать в Париже, если продолжается война.

Поэтому мы здесь. Мы пытаемся убедить спортсменов, международные федерации и страны. Мы вместе с вами. Мы поддерживаем вас в вашей борьбе. Вы можете рассчитывать на Париж и на меня".

Детали: Зеленский вручил мэру французской столицы почетную награду "Город-спаситель", которая была присвоена Парижу его указом.