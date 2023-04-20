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Мэр Парижа – Зеленскому: Если в 2024 году еще будет война, спортсменов РФ не должно быть на Олимпиаде

Елена РощинаЧетверг, 20 апреля 2023, 21:35
Мэр Парижа – Зеленскому: Если в 2024 году еще будет война, спортсменов РФ не должно быть на Олимпиаде
Владимир Зеленский и Анн Идальго, фото Офиса президента Украины

В рамках проведения Международного саммита городов и регионов президент Украины Владимир Зеленский встретился с мэром французского города Париж Анн Идальго и с президентом Комитета регионов Европейского Союза Васко Кордейру.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Зеленский отметил весомый масштаб помощи, которую предоставили и продолжают оказывать Украине Париж и Комитет регионов ЕС с самого начала полномасштабной войны РФ, и подчеркнул важность восстановления Украины уже сейчас.

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Украинский лидер отдельно поблагодарил мэра французской столицы за поддержку десятков тысяч вынужденно переселенных украинцев, которым Париж предоставил убежище и помог найти его по всей Франции, а также за более 100 грузовиков гуманитарной помощи Украине.

Зеленский напомнил о лидерстве Парижа на энергетическом треке и помощи Украине в прохождении этой сложной зимы.

Отдельно президент отметил личную непоколебимую позицию Анн Идальго в вопросе недопущения российских спортсменов к международным соревнованиям, прежде всего к Олимпийским играм в Париже в следующем году.

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Прямая речь Идальго: "Мы чрезвычайно преданы Олимпийским играм. Для меня Париж – столица прав человека. И не только для меня. Это очень важно – ценности Олимпийского движения. Ценности гуманизма. Ценности Европы. 

На следующих Олимпийских играх в Париже в 2024 году, если война будет продолжаться, если россияне все еще будут атаковать вас, это будет означать, что они атакуют нас и наши ценности. И, как по мне, российских спортсменов нельзя принимать в Париже, если продолжается война. 

Поэтому мы здесь. Мы пытаемся убедить спортсменов, международные федерации и страны. Мы вместе с вами. Мы поддерживаем вас в вашей борьбе. Вы можете рассчитывать на Париж и на меня".

Детали: Зеленский вручил мэру французской столицы почетную награду "Город-спаситель", которая была присвоена Парижу его указом.

Темы: войнаОлимпиадаФранцияЗеленский
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