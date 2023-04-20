Закрився форум діалогу між Німеччиною та РФ – дітище Путіна й Шредера

Форум громадянських суспільств "Петербурзький діалог", заснований у 2001 році для поглиблення взаєморозуміння між Німеччиною та Росією, схвалив процедуру ліквідації.

Про це, як пише "Європейська правда", форум повідомив у четвер.

Рішення про ліквідацію "Петербурзького діалогу" ухвалила його Генеральна асамблея. "За" проголосували 32 учасники, "проти" – п’ять, ще один утримався.

"Наразі асоціація перебуває на стадії ліквідації і буде ліквідована відповідно до вимог законодавства", – уточнюється в повідомленні.

У листопаді 2022 року на прохання Правління "Петербурзького діалогу" його Генеральна асамблея вирішила саморозпуститися в першому кварталі 2023 року в межах позачергової Генеральної асамблеї і доручила Правлінню здійснити необхідні кроки.

"З огляду на злочинну агресивну війну і фронтову позицію проти західних демократій, діалог у такому форматі більше неможливий", – підкреслюється в пресрелізі "Петербурзького діалогу".

Форум було засновано у 2001 році президентом Росії Владіміром Путіним та тодішнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером для сприяння обміну між громадянським суспільством та засобами масової інформації з німецької та російської сторони.

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У межах "Петербурзького діалогу" журналісти, дипломати, науковці, митці, представники бізнесу та політики з різних партій щороку зустрічалися в Німеччині або Росії. Востаннє форум відбувався у 2019 році в Бонні.

У 2020 році зібрання "Петербурзького діалогу" скасували через пандемію коронавірусу, а після отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального та початку повномасштабної війни в Україні взагалі не проводилися.