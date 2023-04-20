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Закрылся форум диалога между Германией и РФ - детище Путина и Шредера

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 21:58
Закрылся форум диалога между Германией и РФ - детище Путина и Шредера
Герхарда Шредер, Владимир Путин, фото: Getty Images

Форум гражданских обществ "Петербургский диалог", основанный в 2001 году для углубления взаимопонимания между Германией и Россией, одобрил процедуру ликвидации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", форум сообщил в четверг.

Решение о ликвидации "Петербургского диалога" приняла его Генеральная ассамблея. "За" проголосовали 32 участника, "против" – пять, еще один воздержался.

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"В настоящее время ассоциация находится на стадии ликвидации и будет ликвидирована в соответствии с требованиями законодательства", – уточняется в сообщении.

В ноябре 2022 года по просьбе Правления "Петербургского диалога" его Генеральная ассамблея решила самораспуститься в первом квартале 2023 года в рамках внеочередной Генеральной ассамблеи и поручила Правлению осуществить необходимые шаги.

"Учитывая преступную агрессивную войну и фронтовую позицию против западных демократий, диалог в таком формате больше невозможен", – подчеркивается в пресс-релизе "Петербургского диалога".

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Форум был основан в 2001 году президентом России Владимиром Путиным и тогдашним канцлером Германии Герхардом Шредером для содействия обмену между гражданским обществом и средствами массовой информации с немецкой и российской стороны.

В рамках "Петербургского диалога" журналисты, дипломаты, ученые, художники, представители бизнеса и политики из разных партий ежегодно встречались в Германии или России. Последний раз форум проходил в 2019 году в Бонне.

В 2020 году собрание "Петербургского диалога" отменили из-за пандемии коронавируса, а после отравления российского оппозиционера Алексея Навального и начала полномасштабной войны в Украине вообще не проводились.

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