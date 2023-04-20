Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Закрылся форум диалога между Германией и РФ - детище Путина и Шредера

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 21:58
Закрылся форум диалога между Германией и РФ - детище Путина и Шредера
Герхарда Шредер, Владимир Путин, фото: Getty Images

Форум гражданских обществ "Петербургский диалог", основанный в 2001 году для углубления взаимопонимания между Германией и Россией, одобрил процедуру ликвидации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", форум сообщил в четверг.

Решение о ликвидации "Петербургского диалога" приняла его Генеральная ассамблея. "За" проголосовали 32 участника, "против" – пять, еще один воздержался.

"В настоящее время ассоциация находится на стадии ликвидации и будет ликвидирована в соответствии с требованиями законодательства", – уточняется в сообщении.

В ноябре 2022 года по просьбе Правления "Петербургского диалога" его Генеральная ассамблея решила самораспуститься в первом квартале 2023 года в рамках внеочередной Генеральной ассамблеи и поручила Правлению осуществить необходимые шаги.

"Учитывая преступную агрессивную войну и фронтовую позицию против западных демократий, диалог в таком формате больше невозможен", – подчеркивается в пресс-релизе "Петербургского диалога".

Форум был основан в 2001 году президентом России Владимиром Путиным и тогдашним канцлером Германии Герхардом Шредером для содействия обмену между гражданским обществом и средствами массовой информации с немецкой и российской стороны.

ВИДЕО ДНЯ

В рамках "Петербургского диалога" журналисты, дипломаты, ученые, художники, представители бизнеса и политики из разных партий ежегодно встречались в Германии или России. Последний раз форум проходил в 2019 году в Бонне.

В 2020 году собрание "Петербургского диалога" отменили из-за пандемии коронавируса, а после отравления российского оппозиционера Алексея Навального и начала полномасштабной войны в Украине вообще не проводились.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт

фотоВ Киеве на мероприятие любителей форсажа пригласили военкомов раздать повестки – полиция

Пока сын Пескова "воевал" в Украине, его Tesla получала штрафы в Москве – росСМИ

В России возмущаются невыдачей американских виз журналистам: Не забудем, не простим

В Prozorro появился механизм отчетности о невооруженных оборонных закупках

"Я пожертвовал $100 млн": Маск ответил Стивену Кингу относительно помощи Украине

Все новости...
Последние новости
01:21
Обстрелы Сумщины: россияне били по 2 громадам
00:42
Зеленский: РФ говорит, что воюет в Украине с НАТО, потому что неспособна нас победить
23:52
Зеленский: Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт
23:30
фотоСырский проехал по всей линии соприкосновения на Бахмутском направлении
23:11
Немецкий генерал призвал к скорейшей передаче Украине истребителей F-16
22:58
Twitter возвращает знаменитостям "синюю галочку" без уплаты за подписку – СМИ
22:33
Спас от обстрелов 150 человек. История борьбы волонтера с Лисичанска за жизнь украинцев
22:21
В ЕС назвали неприемлемыми скандальные заявления посла Китая во Франции
22:08
Зеленский анонсировал международные события, которые могут дать воинам больше оружия
21:51
Главный дипломат ЕС призвал к военно-морскому патрулированию в Тайваньском проливе
Все новости...
Реклама: