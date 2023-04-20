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У російському Бєлгороді "було гучно" – у місті величезна вирва

"Українська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 22:37
У російському Бєлгороді було гучно – у місті величезна вирва
Воронка в Бєлгороді, фото з Телеграму Жесть Белгород

У російському місті Бєлгород стався вибух, на одній із вулиць міста утворилася 20-метрова вирва, пошкоджено 4 квартири і кілька автомобілів, постраждали дві людини.

Джерело: Telegram-канал Жесть Белгород, губернатор В'ячеслав Гладков, мер Валентин Демидов 

Деталі: Спершу користувачі Telegram повідомили, що "над областю гучно!".

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Пізніше з'явилася інформація про "величезну воронку" на Ватутіна, фото і відео очевидців.

 

Ударною хвилею на дах магазину "П'ятірочка" викинуло автомобіль.

 

Бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков підтвердив, що в Бєлгороді стався вибух. 

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Пряма мова Гладкова: "На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна воронка радіусом 20 метрів. Є пошкодження скління в сусідньому багатоквартирному будинку, вибуховою хвилею пошкодило кілька припаркованих автомобілів і повалило стовпи лінії електропередачі".

Деталі: Мер міста Валентин Демидов, начальник управління регіональної безпеки Євгеній Воробйов і всі оперативні та аварійні служби прибули на місце НП.

Мер Демидов із місця "події" на перехресті вулиць Ватутіна та Губкіна повідомив, що "внаслідок вибуху пошкоджено кілька автомобілів, утворилася воронка радіусом близько 20 метрів", також "на вулиці Шаландіна є руйнування внаслідок вибуху в кількох квартирах".

Гладков уточнив, що під час обстеження території руйнування виявлено в 4 квартирах багатоквартирного будинку по вулиці Шаландіна.

За попередніми даними, постраждали дві жінки: одну з черепно-мозковою травмою у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували, друга з саднами від госпіталізації відмовилася.

УП, оновлено
Теми: Росіявибух
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