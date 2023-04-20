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В российском Белгороде "было громко" – в городе огромная воронка

"Украинская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 22:37
В российском Белгороде было громко – в городе огромная воронка
Воронка в Белгороде, фото из Телеграма Жесть Белгород

В российском городе Белгород произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась 20-метровая воронка, повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, пострадали два человека.

Источник: Telegram-канал Жесть Белгород, губернатор Вячеслав Гладков, мэр Валентин Демидов

Детали: Сперва пользователи Telegram сообщили, что "над областью громко!".

Позже появилась информация об "огромнейшей воронке" на Ватутина, фото и видео очевидцев.

 

Ударной волной на крышу магазина "Пятерочка" выкинуло автомобиль.

 

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что в Белгороде произошел взрыв. 

Прямая речь Гладкова: "На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи".

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Детали: Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы прибыли на место ЧП.

Мэр Демидов с места "происшествия" на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина сообщил, что "в результате взрыва повреждено несколько автомобилей, образовалась воронка радиусом около 20 метров", также "на улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах".

Гладков уточнил, что при обследовании территории разрушения выявлены в 4 квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. 

По предварительным данным, пострадали две женщины: одну с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, вторая с ссадинами от госпитализации отказалась.

УП, обновлено
Темы: Росcиявзрыв
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