В российском Белгороде "было громко" – в городе огромная воронка

Воронка в Белгороде, фото из Телеграма Жесть Белгород

В российском городе Белгород произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась 20-метровая воронка, повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, пострадали два человека.

Источник: Telegram-канал Жесть Белгород, губернатор Вячеслав Гладков, мэр Валентин Демидов

Детали: Сперва пользователи Telegram сообщили, что "над областью громко!".

Реклама:

Позже появилась информация об "огромнейшей воронке" на Ватутина, фото и видео очевидцев.

Ударной волной на крышу магазина "Пятерочка" выкинуло автомобиль.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что в Белгороде произошел взрыв.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Гладкова: "На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи".

Детали: Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы прибыли на место ЧП.

Мэр Демидов с места "происшествия" на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина сообщил, что "в результате взрыва повреждено несколько автомобилей, образовалась воронка радиусом около 20 метров", также "на улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах".

Гладков уточнил, что при обследовании территории разрушения выявлены в 4 квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина.

По предварительным данным, пострадали две женщины: одну с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, вторая с ссадинами от госпитализации отказалась.