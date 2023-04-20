Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський звернувся до парламенту Мексики

Олена РощінаЧетвер, 20 квітня 2023, 23:59
Зеленський звернувся до парламенту Мексики
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до парламенту Мексики із закликом допомогти захистити територіальну цілісність України. 

Джерело: 24-horas.mx, CNN, "Радіо Свобода", вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського

Деталі: Засідання групи дружби Мексика – Україна розпочалося з виступу президента Володимира Зеленського.

Реклама:

Депутати, присутні на віртуальному посланні, аплодували українському лідеру стоячи.

Пряма мова Зеленського у зверненні: "Ваш голос у Генеральній асамблеї ООН та інших міжнародних організаціях дуже важливий. Це голосування для захисту принципів і цілей Статуту ООН, а отже, для захисту територіальної цілісності України та всіх держав світу".

Деталі: Зеленський зазначив, що Мексика і Україна пройшли різні шляхи і розмовляють різними мовами, але "те, що дозволяє нам розуміти один одного, – це те, що в наших серцях, українців і мексиканців, однаково болить, коли ми бачимо, як забирають життя невинних людей".

ВІДЕО ДНЯ

За словами президента, Мексику та Україну об'єднує мрія про безпеку та спокій на кожній вулиці міста: "Ми однаково не сприймаємо зло, яке має багато проявів".

Український лідер попросив Мексику продовжувати захищати Україну та подякував за гуманітарну допомогу, програми лікування та реабілітації для українців.

Він запросив Мексику до спільної роботи заради безпеки обох народів та безпеки світу в цілому.

Контекст: Виступ Зеленського до парламентарів Мексики збігся в часі з латиноамериканським турне міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Голова МЗС РФ побував, зокрема, в Бразилії, а 20 квітня відвідав Кубу, де його колега Бруно Родріґес виступив проти "політики ізоляції Росії".

Теми: ЗеленськийМексика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
19:12
Зеленський хоче організувати зустріч із Орбаном, хоча його політика "не дуже дружня"
19:04
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали б бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Президент заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
Усі новини...
Реклама: