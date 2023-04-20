Зеленський звернувся до парламенту Мексики

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до парламенту Мексики із закликом допомогти захистити територіальну цілісність України.

Джерело: 24-horas.mx, CNN, "Радіо Свобода", вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського

Деталі: Засідання групи дружби Мексика – Україна розпочалося з виступу президента Володимира Зеленського.

Депутати, присутні на віртуальному посланні, аплодували українському лідеру стоячи.

Пряма мова Зеленського у зверненні: "Ваш голос у Генеральній асамблеї ООН та інших міжнародних організаціях дуже важливий. Це голосування для захисту принципів і цілей Статуту ООН, а отже, для захисту територіальної цілісності України та всіх держав світу".

Деталі: Зеленський зазначив, що Мексика і Україна пройшли різні шляхи і розмовляють різними мовами, але "те, що дозволяє нам розуміти один одного, – це те, що в наших серцях, українців і мексиканців, однаково болить, коли ми бачимо, як забирають життя невинних людей".

За словами президента, Мексику та Україну об'єднує мрія про безпеку та спокій на кожній вулиці міста: "Ми однаково не сприймаємо зло, яке має багато проявів".

ВІДЕО ДНЯ

Український лідер попросив Мексику продовжувати захищати Україну та подякував за гуманітарну допомогу, програми лікування та реабілітації для українців.

Він запросив Мексику до спільної роботи заради безпеки обох народів та безпеки світу в цілому.

Контекст: Виступ Зеленського до парламентарів Мексики збігся в часі з латиноамериканським турне міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Голова МЗС РФ побував, зокрема, в Бразилії, а 20 квітня відвідав Кубу, де його колега Бруно Родріґес виступив проти "політики ізоляції Росії".