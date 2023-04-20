Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обратился к парламенту Мексики

Елена РощинаЧетверг, 20 апреля 2023, 23:59
Зеленский обратился к парламенту Мексики
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля обратился к парламенту Мексики с призывом помочь защитить территориальную целостность Украины. 

Источник: 24-horas.mx, CNN, "Радио Свобода", вечернее видеообращение Владимира Зеленского

Детали: Заседание группы дружбы Мексика – Украина началось с выступления президента Владимира Зеленского.

Реклама:

Депутаты, присутствовавшие на виртуальном послании, аплодировали украинскому лидеру стоя.

Прямая речь Зеленского в обращении: "Ваш голос в Генеральной ассамблее ООН и других международных организациях очень важен. Это голосование для защиты принципов и целей Устава ООН, а следовательно, для защиты территориальной целостности Украины и всех государств мира".

Детали: Зеленский отметил, что Мексика и Украина прошли разные пути и говорят на разных языках, но "то, что позволяет нам понимать друг друга, – это то, что в наших сердцах, украинцев и мексиканцев, одинаково вызывает боль, когда мы видим, как забирают жизни невинных людей".

ВИДЕО ДНЯ

По словам президента, Мексику и Украину объединяет мечта о безопасности и спокойствии на каждой улице города: "Мы одинаково не воспринимаем зло, которое имеет много проявлений".

Украинский лидер попросил Мексику продолжать защищать Украину и поблагодарил за гуманитарную помощь, программы лечения и реабилитации для украинцев.

Он пригласил Мексику к совместной работе ради безопасности обоих народов и безопасности мира в целом.

Контекст: Выступление Зеленского к парламентариям Мексики совпало по времени с латиноамериканским турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Гдава МИД РФ побывал, в частности, в Бразилии, а 20 апреля посетил Кубу, где его коллега Бруно Родригес выступил против "политики изоляции России".

Темы: ЗеленскийМексика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
16:21
Российская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: