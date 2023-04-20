Зеленский обратился к парламенту Мексики

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля обратился к парламенту Мексики с призывом помочь защитить территориальную целостность Украины.

Источник: 24-horas.mx, CNN, "Радио Свобода", вечернее видеообращение Владимира Зеленского

Детали: Заседание группы дружбы Мексика – Украина началось с выступления президента Владимира Зеленского.

Депутаты, присутствовавшие на виртуальном послании, аплодировали украинскому лидеру стоя.

Прямая речь Зеленского в обращении: "Ваш голос в Генеральной ассамблее ООН и других международных организациях очень важен. Это голосование для защиты принципов и целей Устава ООН, а следовательно, для защиты территориальной целостности Украины и всех государств мира".

Детали: Зеленский отметил, что Мексика и Украина прошли разные пути и говорят на разных языках, но "то, что позволяет нам понимать друг друга, – это то, что в наших сердцах, украинцев и мексиканцев, одинаково вызывает боль, когда мы видим, как забирают жизни невинных людей".

По словам президента, Мексику и Украину объединяет мечта о безопасности и спокойствии на каждой улице города: "Мы одинаково не воспринимаем зло, которое имеет много проявлений".

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Украинский лидер попросил Мексику продолжать защищать Украину и поблагодарил за гуманитарную помощь, программы лечения и реабилитации для украинцев.

Он пригласил Мексику к совместной работе ради безопасности обоих народов и безопасности мира в целом.

Контекст: Выступление Зеленского к парламентариям Мексики совпало по времени с латиноамериканским турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Гдава МИД РФ побывал, в частности, в Бразилии, а 20 апреля посетил Кубу, где его коллега Бруно Родригес выступил против "политики изоляции России".