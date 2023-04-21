У низці областей України оголошували повітряну тривогу
На території всієї України після 12-ї ночі 21 квітня оголошували повітряну тривогу, після відбою у низці областей тривогу оголошували повторно.
Джерело: мапа тривог
Деталі: У Києві та Київській області тривога прозвучала о 00:09.
Повітряну тривогу оголошували в усіх областях України.
Швидкість поширення тривоги свідчила про ймовірний злет в РФ винищувача МіГ-31К, який може нести аеробалістичну ракету "Кинджал".
Оновлено о 00:40. У більшості областей України – відбій повітряної тривоги.
Наразі тривога продовжується Києві, Київській і Чернігівській областях.
У решті областей тривога тривала близько 15-20 хв.
Оновлено о 00:45. Існує загроза атаки ворожих дронів на Київщину, повідомили у КОВА.
Оновлено о 00:55. Тривога поширилася на Житомирську область.
Оновлено о 01:05. Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони в області.
Про роботу ППО також повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Оновлено о 01:55. Загроза у пристоличному регіоні зберігається, повідомили у Київській обласній військовій адміністрацій.
"Сили ППО працюють по цілях", – уточнили у КОВА.
Оновлено о 02:00. Повітряну тривогу оголошено у Вінницькій області.
Оновлено о 02:35. Тривога поширилася на Хмельницьку, Тернопільську, Львівську, а також Сумську області.
Оновлено о 02:45. У Харкові було чутно серію вибухів, повідомило "Суспільне" у Telegram. Зазначається, що вибухи, ймовірно, сталися за містом.
У Харківській області не оголошена повітряна тривога.
Оновлено о 04:20. У Києві та більшості областей – відбій повітряної тривоги.
Наразі тривога продовжується у Сумській і Полтавській областях, а також – розпочалася у Харківській.
Оновлено о 04:45. Тривогу оголосили у Кіровоградській області.
Оновлено о 05:40. По всій Україні оголосили відбій повітряної тривоги.