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У низці областей України оголошували повітряну тривогу

"Українська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 05:40
У низці областей України оголошували повітряну тривогу
Скрін мапи тривог

На території всієї України після 12-ї ночі 21 квітня оголошували повітряну тривогу, після відбою у низці областей тривогу оголошували повторно.

Джерело: мапа тривог

Деталі: У Києві та Київській області тривога прозвучала о 00:09.

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Повітряну тривогу оголошували в усіх областях України.

Швидкість поширення тривоги свідчила про ймовірний злет в РФ винищувача МіГ-31К, який може нести аеробалістичну ракету "Кинджал".

Оновлено о 00:40. У більшості областей України – відбій повітряної тривоги.

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Наразі тривога продовжується Києві, Київській і Чернігівській областях.

У решті областей тривога тривала близько 15-20 хв.

Оновлено о 00:45. Існує загроза атаки ворожих дронів на Київщину, повідомили у КОВА.

Оновлено о 00:55. Тривога поширилася на Житомирську область.  

Оновлено о 01:05. Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу протиповітряної оборони в області.

Про роботу ППО також повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Оновлено о 01:55. Загроза у пристоличному регіоні зберігається, повідомили у Київській обласній військовій адміністрацій.

"Сили ППО працюють по цілях", – уточнили у КОВА.

Оновлено о 02:00. Повітряну тривогу оголошено у Вінницькій області. 

Оновлено о 02:35. Тривога поширилася на Хмельницьку, Тернопільську, Львівську, а також Сумську області.

Оновлено о 02:45. У Харкові було чутно серію вибухів, повідомило "Суспільне" у Telegram. Зазначається, що вибухи, ймовірно, сталися за містом.

У Харківській області не оголошена повітряна тривога.

Оновлено о 04:20. У Києві та більшості областей – відбій повітряної тривоги.

Наразі тривога продовжується у Сумській і Полтавській областях, а також – розпочалася у Харківській.

Оновлено о 04:45. Тривогу оголосили у Кіровоградській області.

Оновлено о 05:40. По всій Україні оголосили відбій повітряної тривоги. 

Теми: Українаповітряна тривога
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