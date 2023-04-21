В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу
На территории всей Украины после 12 ночи 21 апреля объявляли воздушную тревогу, после отбоя в ряде областей тревогу объявляли повторно.
Источник: карта тревог
Детали: В Киеве и Киевской области тревога прозвучала в 00:09.
Воздушную тревогу объявляли во всех областях Украины.
Скорость распространения тревоги свидетельствувала о вероятном взлете в РФ истребителя МиГ-31К, который может нести аэробаллистическую ракету "Кинжал".
Обновлено в 00:40. В большинстве областей Украины – отбой воздушной тревоги.
Сейчас тревога продолжается в Киеве, Киевской и Черниговской областях.
В остальных областях тревога продолжалась около 15-20 мин.
Обновлено в 00:45. Существует угроза атаки вражеских дронов на Киевщину, сообщили в КОВА.
Обновлено в 00:55. Тревога распространилась на Житомирскую область.
Обновлено в 01:05. Киевская областная военная администрация сообщила о работе противовоздушной обороны в области.
О работе ПВО также сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Обновлено в 01:55. Угроза в пристоличном регионе сохраняется, сообщили в Киевской областной военной администрации.
"Силы ПВО работают по целям", – уточнили в КОВА.
Обновлено в 02:00. Воздушная тревога объявлена в Винницкой области.
Обновлено в 02:35. Тревога распространилась на Хмельницкую, Тернопольскую, Львовскую, а также Сумскую области.
Обновлено в 02:45. В Харькове была слышна серия взрывов, сообщило "Суспільне" в Telegram. Отмечается, что взрывы, вероятно, произошли за городом.
В Харьковской области не объявлена воздушная тревога.
Обновлено в 04:20. В Киеве и большинстве областей – отбой воздушной тревоги.
Сейчас тревога продолжается в Сумской и Полтавской областях, а также – началась в Харьковской.
Обновлено в 04:45. Тревогу объявили в Кировоградской области.
Обновлено в 05:40. По всей Украине объявили отбой воздушной тревоги.