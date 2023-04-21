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В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу

"Украинская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 05:40
В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу
Скрин карты тревог

На территории всей Украины после 12 ночи 21 апреля объявляли воздушную тревогу, после отбоя в ряде областей тревогу объявляли повторно.

Источник: карта тревог

Детали: В Киеве и Киевской области тревога прозвучала в 00:09.

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Воздушную тревогу объявляли во всех областях Украины.

Скорость распространения тревоги свидетельствувала о вероятном взлете в РФ истребителя МиГ-31К, который может нести аэробаллистическую ракету "Кинжал".

Обновлено в 00:40. В большинстве областей Украины – отбой воздушной тревоги.

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Сейчас тревога продолжается в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

В остальных областях тревога продолжалась около 15-20 мин.

Обновлено в 00:45. Существует угроза атаки вражеских дронов на Киевщину, сообщили в КОВА.

Обновлено в 00:55. Тревога распространилась на Житомирскую область.

Обновлено в 01:05. Киевская областная военная администрация сообщила о работе противовоздушной обороны в области.

О работе ПВО также сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Обновлено в 01:55. Угроза в пристоличном регионе сохраняется, сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Силы ПВО работают по целям", – уточнили в КОВА.

Обновлено в 02:00. Воздушная тревога объявлена в Винницкой области.

Обновлено в 02:35. Тревога распространилась на Хмельницкую, Тернопольскую, Львовскую, а также Сумскую области.

Обновлено в 02:45. В Харькове была слышна серия взрывов, сообщило "Суспільне" в Telegram. Отмечается, что взрывы, вероятно, произошли за городом.

В Харьковской области не объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 04:20. В Киеве и большинстве областей – отбой воздушной тревоги.

Сейчас тревога продолжается в Сумской и Полтавской областях, а также – началась в Харьковской.

Обновлено в 04:45. Тревогу объявили в Кировоградской области.

Обновлено в 05:40. По всей Украине объявили отбой воздушной тревоги.

Темы: Украинавоздушная тревога
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