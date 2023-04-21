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Зеленський привітав мусульман зі святом Рамазан-Байрам

"Українська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 01:49
Зеленський привітав мусульман зі святом Рамазан-Байрам
Володимир Зеленський. Скрін з відео

Президент України Володимир Зеленський привітав мусульман України та світу зі святом Рамазан-Байрам.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського 20 квітня

Пряма мова: "Сьогодні (20 квітня – ред.) завершується священний для мусульман місяць Рамадан… І вже вдруге завершується в час повномасштабної агресії держави-зла проти України, проти всіх наших людей, усіх спільнот.

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Світле свято Рамазан-Байрам заслуговує зовсім інших умов. Заслуговує миру, якого ми так прагнемо, заслуговує перемоги, до якої ми всі йдемо. Вірю, що Господь благословить Україну волею для всіх наших територій та всіх наших людей".

Деталі: Зеленський побажав мусульманській громаді України та всім мусульманам світу спокійного свята.

"Ramazan bayramıñız hayırlı ve mubarek olsun!" – сказав президент.

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Довідково. Рамазан-Байрам – мусульманське свято. Цьому святу передує 30-денний піст, який розпочинається в перший день місяця Рамадан.

Теми: Зеленськийсвяткування
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