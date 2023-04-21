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Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам

"Украинская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 01:49
Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам
Владимир Зеленский. Скрин из видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины и мира с праздником Рамазан-Байрам.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского 20 апреля

Прямая речь: "Сегодня (20 апреля – ред.) завершается священный для мусульман месяц Рамадан... И уже второй раз завершается во время полномасштабной агрессии государства-зла против Украины, против всех наших людей, всех сообществ.

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Светлый праздник Рамазан-Байрам заслуживает совсем других условий. Заслуживает мира, к которому мы так стремимся, заслуживает победы, к которой мы все идем. Верю, что Господь благословит Украину волей для всех наших территорий и всех наших людей".

Детали: Зеленский пожелал мусульманской общине Украины и всем мусульманам мира спокойного праздника.

"Ramazan bayramıñız hayırlı ve mubarek olsun!" – сказал президент.

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Справка. Рамазан-Байрам – мусульманский праздник. Этому празднику предшествует 30-дневный пост, который начинается в первый день месяца Рамадан.

Темы: Зеленскийпразднования
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