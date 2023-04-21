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На підльоті до Києва сили ППО знищили близько 8 російських безпілотників – КМВА

"Українська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 05:58
На підльоті до Києва сили ППО знищили близько 8 російських безпілотників – КМВА
ЗАЛИШКИ ІРАНСЬКОГО БЕЗПІЛОТНИКА. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Під час нічної атаки російських безпілотників на околицях Києва українські захисники знищили близько 8 ворожих цілей.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, якого цитує Telegram КМВА

Пряма мова: "Після 25-денного затишку столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога… З північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БпЛА "Shahed".

На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей".

Деталі: За попередніми даними КМВА, обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо: На території всієї України після 12-ї ночі 21 квітня оголошували повітряну тривогу, після відбою у низці областей тривогу оголошували повторно.

Теми: КиївШахедППО
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