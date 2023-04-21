На подлете к Киеву силы ПВО уничтожили около 8 российских беспилотников – КГВА

Во время ночной атаки российских беспилотников в окрестностях Киева украинские защитники уничтожили около 8 вражеских целей.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, которого цитирует Telegram КГВА

Прямая речь: "После 25-дневного затишья столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага... С северного направления страна-террорист запустила дроны. По предварительной информации, агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БпЛА "Shahed".

На подлете к столице было обнаружено и сбито около 8 вражеских целей".

Детали: По предварительным данным КГВА, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним: На территории всей Украины после 12 ночи 21 апреля объявляли воздушную тревогу, после отбоя в ряде областей тревогу объявляли повторно.