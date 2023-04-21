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На подлете к Киеву силы ПВО уничтожили около 8 российских беспилотников – КГВА

"Украинская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 05:58
На подлете к Киеву силы ПВО уничтожили около 8 российских беспилотников – КГВА
Полет беспилотника РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Во время ночной атаки российских беспилотников в окрестностях Киева украинские защитники уничтожили около 8 вражеских целей.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, которого цитирует Telegram КГВА

Прямая речь: "После 25-дневного затишья столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага... С северного направления страна-террорист запустила дроны. По предварительной информации, агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БпЛА "Shahed".

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На подлете к столице было обнаружено и сбито около 8 вражеских целей".

Детали: По предварительным данным КГВА, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним: На территории всей Украины после 12 ночи 21 апреля объявляли воздушную тревогу, после отбоя в ряде областей тревогу объявляли повторно.

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Темы: КиевШахедПВО
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