Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На подлете к Киеву силы ПВО уничтожили около 8 российских беспилотников – КГВА

"Украинская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 05:58
На подлете к Киеву силы ПВО уничтожили около 8 российских беспилотников – КГВА
Полет беспилотника РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Во время ночной атаки российских беспилотников в окрестностях Киева украинские защитники уничтожили около 8 вражеских целей.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, которого цитирует Telegram КГВА

Прямая речь: "После 25-дневного затишья столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага... С северного направления страна-террорист запустила дроны. По предварительной информации, агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БпЛА "Shahed".

На подлете к столице было обнаружено и сбито около 8 вражеских целей".

Детали: По предварительным данным КГВА, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним: На территории всей Украины после 12 ночи 21 апреля объявляли воздушную тревогу, после отбоя в ряде областей тревогу объявляли повторно.

Темы: КиевШахедПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
Киев
Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России
Лавра волнуется... снова: верующие УПЦ МП конфликтовали с комиссией Минкульта
В Киеве начали создавать Национальное военное кладбище – Кличко
Последние новости
07:36
В Хрустальном враг переоборудовал больницу в военный госпиталь – Генштаб
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
Все новости...
Реклама: