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Оборонці України знищили вже понад 185 тисяч окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 21 квітня 2023, 08:10
Оборонці України знищили вже понад 185 тисяч окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу оборонці знищили близько 630 окупантів, 6 ББМ, 2 артилерійські системи та 8 ворожих безпілотників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 185 050 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 668 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 7 126 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2 827 (+2) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засобів ППО – 285 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 394 (+8) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 713 (+6) од,
  • спеціальної техніки – 334 (+2).

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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