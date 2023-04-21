Оборонці України знищили вже понад 185 тисяч окупантів
П'ятниця, 21 квітня 2023, 08:10
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу оборонці знищили близько 630 окупантів, 6 ББМ, 2 артилерійські системи та 8 ворожих безпілотників.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 185 050 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 668 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 7 126 (+6) од,
- артилерійських систем – 2 827 (+2) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засобів ППО – 285 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 394 (+8) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 713 (+6) од,
- спеціальної техніки – 334 (+2).
Дані уточнюються.
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