Оборонці України знищили вже понад 185 тисяч окупантів

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу оборонці знищили близько 630 окупантів, 6 ББМ, 2 артилерійські системи та 8 ворожих безпілотників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 185 050 (+630) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 668 (+1) од,

бойових броньованих машин – 7 126 (+6) од,

артилерійських систем – 2 827 (+2) од,

РСЗВ – 539 (+0) од,

засобів ППО – 285 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 394 (+8) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 713 (+6) од,

спеціальної техніки – 334 (+2).

Дані уточнюються.