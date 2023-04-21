Защитники Украины уничтожили уже более 185 тысяч оккупантов

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки защитники уничтожили около 630 оккупантов, 6 ББМ, 2 артиллерийские системы и 8 вражеских беспилотников.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 185 050 (+630) человек ликвидировано,

танков – 3 668 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 7 126 (+6) ед,

артиллерийских систем – 2 827 (+2) ед,

РСЗО – 539 (+0) ед,

средств ПВО – 285 (+0) ед,

самолетов – 308 (+0) ед,

вертолетов – 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 394 (+8) ед,

крылатых ракет – 911 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 713 (+6) ед,

специальной техники – 334 (+2).

Данные уточняются.