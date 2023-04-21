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Защитники Украины уничтожили уже более 185 тысяч оккупантов

Ирина БалачукПятница, 21 апреля 2023, 08:10
Защитники Украины уничтожили уже более 185 тысяч оккупантов
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки защитники уничтожили около 630 оккупантов, 6 ББМ, 2 артиллерийские системы и 8 вражеских беспилотников.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 185 050 (+630) человек ликвидировано,
  • танков – 3 668 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 126 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2 827 (+2) ед,
  • РСЗО – 539 (+0) ед,
  • средств ПВО – 285 (+0) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 394 (+8) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 713 (+6) ед,
  • специальной техники – 334 (+2).

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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