Защитники Украины уничтожили уже более 185 тысяч оккупантов
Пятница, 21 апреля 2023, 08:10
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки защитники уничтожили около 630 оккупантов, 6 ББМ, 2 артиллерийские системы и 8 вражеских беспилотников.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 185 050 (+630) человек ликвидировано,
- танков – 3 668 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 7 126 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2 827 (+2) ед,
- РСЗО – 539 (+0) ед,
- средств ПВО – 285 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 394 (+8) ед,
- крылатых ракет – 911 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 713 (+6) ед,
- специальной техники – 334 (+2).
Данные уточняются.