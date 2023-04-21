Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти за добу вбили трьох цивільних на Херсонщині та Донеччині

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 09:18
Окупанти за добу вбили трьох цивільних на Херсонщині та Донеччині
Наслідки обстрілу Донеччини, фото Донецької ОВА

Російські окупанти за минулу добу вбили двох цивільних на Херсонщині та одного – на Донеччині.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram, голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Деталі: Прокудін повідомляє, що за минулу добу противник здійснив 63 обстріли Херсонщини, випустивши 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Херсон ворог обстріляв 4 рази. Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 2 людини загинули (про одного повідомлялось раніше), 3 – дістали поранення.

Кириленко повідомляє, що на Донеччині ворог обстріляв з "Градів" Новоукраїнку, Богоявленку – з артилерії, Пречистівку – запалювальними боєприпасами. На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли старої частини Авдіївки.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Часовоярській громаді. У Бахмуті зруйновано 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Ще 2 будинки пошкоджено у Торецькій громаді. Костянтинівка зазнала удару ракетами С-300 — пошкоджено недобудову.

На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Зарічному Лиманської громади.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьДонецька областьжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Херсонська область
Окупанти вдень обстріляли село на Херсонщині: є загиблий
Розвідка Британії: Поїздка Путіна показала зміну організації російських військ в Україні
США про поїздку Путіна в окуповану Україну: Він знає, що справи в РФ – так собі
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: