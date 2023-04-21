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Окупанти за добу вбили трьох цивільних на Херсонщині та Донеччині

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 09:18
Окупанти за добу вбили трьох цивільних на Херсонщині та Донеччині
Наслідки обстрілу Донеччини, фото Донецької ОВА

Російські окупанти за минулу добу вбили двох цивільних на Херсонщині та одного – на Донеччині.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram, голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Деталі: Прокудін повідомляє, що за минулу добу противник здійснив 63 обстріли Херсонщини, випустивши 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Херсон ворог обстріляв 4 рази. Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області.

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Через російську агресію 2 людини загинули (про одного повідомлялось раніше), 3 – дістали поранення.

Кириленко повідомляє, що на Донеччині ворог обстріляв з "Градів" Новоукраїнку, Богоявленку – з артилерії, Пречистівку – запалювальними боєприпасами. На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли старої частини Авдіївки.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Часовоярській громаді. У Бахмуті зруйновано 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Ще 2 будинки пошкоджено у Торецькій громаді. Костянтинівка зазнала удару ракетами С-300 — пошкоджено недобудову.

ВІДЕО ДНЯ

На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Зарічному Лиманської громади.

Теми: Херсонська областьДонецька областьжертвивійна
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