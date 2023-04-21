Окупанти за добу вбили трьох цивільних на Херсонщині та Донеччині

Російські окупанти за минулу добу вбили двох цивільних на Херсонщині та одного – на Донеччині.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram, голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Деталі: Прокудін повідомляє, що за минулу добу противник здійснив 63 обстріли Херсонщини, випустивши 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Херсон ворог обстріляв 4 рази. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

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Через російську агресію 2 людини загинули (про одного повідомлялось раніше), 3 – дістали поранення.

Кириленко повідомляє, що на Донеччині ворог обстріляв з "Градів" Новоукраїнку, Богоявленку – з артилерії, Пречистівку – запалювальними боєприпасами. На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли старої частини Авдіївки.

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