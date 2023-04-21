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Оккупанты за сутки убили трех гражданских на Херсонщине и Донетчине

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 апреля 2023, 09:18
Оккупанты за сутки убили трех гражданских на Херсонщине и Донетчине
Последствия обстрела Донетчины, фото Донецкой ОГА

Российские оккупанты за минувшие сутки убили двух гражданских на Херсонщине и одного – в Донецкой области.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Детали: Прокудин сообщает, что за минувшие сутки противник совершил 63 обстрела Херсонщины, выпустив 247 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Херсон враг обстрелял 4 раза. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли (об одном из них сообщалось ранее), 3 – получили ранения.

Кириленко сообщает, что в Донецкой области враг обстрелял из "Градов" Новоукраинку, Богоявленку - из артиллерии, Пречистовку – зажигательными боеприпасами. На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы старой части Авдеевки.

На Горловском направлении 1 человек погиб в Часовоярской громаде. В Бахмуте разрушены 2 многоэтажки и 8 частных домов. Еще 2 дома повреждены в Торецкой громаде. Константиновка подверглась удару ракетами С-300 - поврежден недострой.

На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Заречном Лиманской громады.

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Темы: Херсонская областьДонецкая областьжертвывойна
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