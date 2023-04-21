ССО показали "полювання" на російський Т-90

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали "полювання" на російський танк Т-90.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Полювання на російські танки триває. Оператори одного з підрозділів ССО виставили протитанкові міни ТМ62 на одному з напрямків. А Т-90 окупантів успішно на них підірвався".

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Деталі: Українські захисники добили ворожу техніку ударом з протитанкових засобів.

ССО показали “полювання” на російський танк Т-90 pic.twitter.com/cHsLRBRrI9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 21, 2023