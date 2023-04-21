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ССО показали "полювання" на російський Т-90

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 10:25
ССО показали полювання на російський Т-90
Фото: скрін з відео ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали "полювання" на російський танк Т-90.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Полювання на російські танки триває. Оператори одного з підрозділів ССО виставили протитанкові міни ТМ62 на одному з напрямків. А Т-90 окупантів успішно на них підірвався". 

Деталі: Українські захисники добили ворожу техніку ударом з протитанкових засобів.

Теми: війнаССОтанкиЗбройні сили
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