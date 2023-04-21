ССО показали "полювання" на російський Т-90
П'ятниця, 21 квітня 2023, 10:25
Сили спеціальних операцій ЗСУ показали "полювання" на російський танк Т-90.
Джерело: пресслужба ССО
Дослівно: "Полювання на російські танки триває. Оператори одного з підрозділів ССО виставили протитанкові міни ТМ62 на одному з напрямків. А Т-90 окупантів успішно на них підірвався".
Деталі: Українські захисники добили ворожу техніку ударом з протитанкових засобів.
ССО показали “полювання” на російський танк Т-90 pic.twitter.com/cHsLRBRrI9— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 21, 2023