ССО показали "охоту" на российский Т-90

Силы специальных операций ВСУ показали "охоту" на российский танк Т-90.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Охота на российские танки продолжается. Операторы одного из подразделений ССО выставили противотанковые мины ТМ62 на одном из направлений. А Т-90 оккупантов успешно на них подорвался".

Детали: Украинские защитники добили вражескую технику ударом из противотанковых средств.