ССО показали "охоту" на российский Т-90
Пятница, 21 апреля 2023, 10:25
Силы специальных операций ВСУ показали "охоту" на российский танк Т-90.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "Охота на российские танки продолжается. Операторы одного из подразделений ССО выставили противотанковые мины ТМ62 на одном из направлений. А Т-90 оккупантов успешно на них подорвался".
Детали: Украинские защитники добили вражескую технику ударом из противотанковых средств.
ССО показали “полювання” на російський танк Т-90 pic.twitter.com/cHsLRBRrI9— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 21, 2023