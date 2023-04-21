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ССО показали "охоту" на российский Т-90

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 апреля 2023, 10:25
ССО показали охоту на российский Т-90
Фото: скрин из видео ССО

Силы специальных операций ВСУ показали "охоту" на российский танк Т-90.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Охота на российские танки продолжается. Операторы одного из подразделений ССО выставили противотанковые мины ТМ62 на одном из направлений. А Т-90 оккупантов успешно на них подорвался". 

Детали: Украинские защитники добили вражескую технику ударом из противотанковых средств.

Темы: войнаССОтанкиВооруженные силы
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