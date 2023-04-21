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Міноборони Німеччини: двері НАТО трішки прочинені для України, та говорити про вступ не час

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 10:29

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зараз не найкращий час для НАТО ухвалювати рішення щодо членства України.

Про це він сказав у ефірі німецького телебачення у четвер ввечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Глава Міноборони Німеччини вважає, що війна є перешкодою для обговорення вступу України до НАТО.

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"Двері прочинені на трішки, але зараз не час вирішувати це питання", – сказав Пісторіус, додавши, що цей варіант неможливо серйозно обговорювати, поки триває війна Росії проти України.

Міністр зазначив, що НАТО має "ретельно" зважувати будь-який крок до включення України в Альянс.

"Ви повинні ухвалювати рішення з холодною головою і гарячим серцем, а не навпаки", – сказав він.

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Між тим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ у четвер і висловив підтримку вступу України до Альянсу. 

За його словами, на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї, але головним питанням залишається забезпечення перемоги України у війні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

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Теми: НімеччинаНАТО
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