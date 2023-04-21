Міноборони Німеччини: двері НАТО трішки прочинені для України, та говорити про вступ не час

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зараз не найкращий час для НАТО ухвалювати рішення щодо членства України.

Про це він сказав у ефірі німецького телебачення у четвер ввечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Глава Міноборони Німеччини вважає, що війна є перешкодою для обговорення вступу України до НАТО.

"Двері прочинені на трішки, але зараз не час вирішувати це питання", – сказав Пісторіус, додавши, що цей варіант неможливо серйозно обговорювати, поки триває війна Росії проти України.

Міністр зазначив, що НАТО має "ретельно" зважувати будь-який крок до включення України в Альянс.

"Ви повинні ухвалювати рішення з холодною головою і гарячим серцем, а не навпаки", – сказав він.

Між тим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ у четвер і висловив підтримку вступу України до Альянсу.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї, але головним питанням залишається забезпечення перемоги України у війні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

Читайте також: Без ПДЧ та Бухареста. Чому українські політики мають забути про минуле у питанні вступу до НАТО.