Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони Німеччини: двері НАТО трішки прочинені для України, та говорити про вступ не час

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 10:29

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зараз не найкращий час для НАТО ухвалювати рішення щодо членства України.

Про це він сказав у ефірі німецького телебачення у четвер ввечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Глава Міноборони Німеччини вважає, що війна є перешкодою для обговорення вступу України до НАТО.

"Двері прочинені на трішки, але зараз не час вирішувати це питання", – сказав Пісторіус, додавши, що цей варіант неможливо серйозно обговорювати, поки триває війна Росії проти України.

Міністр зазначив, що НАТО має "ретельно" зважувати будь-який крок до включення України в Альянс.

"Ви повинні ухвалювати рішення з холодною головою і гарячим серцем, а не навпаки", – сказав він.

Між тим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ у четвер і висловив підтримку вступу України до Альянсу. 

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї, але головним питанням залишається забезпечення перемоги України у війні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

Читайте також: Без ПДЧ та Бухареста. Чому українські політики мають забути про минуле у питанні вступу до НАТО.

Теми: НімеччинаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Німеччина
Німецька Patriot лишатиметься у Польщі до червня, у Словаччині – до кінця року
Рішення про членство України в НАТО не буде швидким – міністр оборони Німеччини
Глава МЗС Німеччини назвала деякі моменти свого візиту до Китаю "більш ніж шокуючими"
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: