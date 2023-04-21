Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны Германии: двери НАТО немного приоткрыты для Украины, но говорить о вступлении не время

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 10:29

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сейчас не лучшее время для НАТО принимать решение о членстве Украины.

Об этом он сказал в эфире немецкого телевидения в четверг вечером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Глава Минобороны Германии считает, что война является препятствием для обсуждения вступления Украины в НАТО.

"Двери немного приоткрыты, но сейчас не время решать этот вопрос", – сказал Писториус, добавив, что этот вариант невозможно серьезно обсуждать, пока продолжается война России против Украины.

Министр отметил, что НАТО должно "тщательно" взвешивать любой шаг к включению Украины в Альянс.

"Вы должны принимать решения с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот", – сказал он.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев в четверг и выразил поддержку вступления Украины в Альянс.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее, но главным вопросом остается обеспечение победы Украины в войне.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить членство в НАТО.

Читайте также: Без ПДЧ и Бухареста. Почему украинские политики должны забыть о прошлом в вопросе вступления в НАТО.

Темы: ГерманияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
Германия
Немецкая Patriot будет оставаться в Польше до июня, в Словакии – до конца года
Решение о членстве Украины в НАТО не будет быстрым – министр обороны Германии
Глава МИД Германии назвала некоторые моменты своего визита в Китай "более чем шокирующими"
Последние новости
07:36
В Хрустальном враг переоборудовал больницу в военный госпиталь – Генштаб
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
Все новости...
Реклама: