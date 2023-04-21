Минобороны Германии: двери НАТО немного приоткрыты для Украины, но говорить о вступлении не время

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сейчас не лучшее время для НАТО принимать решение о членстве Украины.

Об этом он сказал в эфире немецкого телевидения в четверг вечером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Глава Минобороны Германии считает, что война является препятствием для обсуждения вступления Украины в НАТО.

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"Двери немного приоткрыты, но сейчас не время решать этот вопрос", – сказал Писториус, добавив, что этот вариант невозможно серьезно обсуждать, пока продолжается война России против Украины.

Министр отметил, что НАТО должно "тщательно" взвешивать любой шаг к включению Украины в Альянс.

"Вы должны принимать решения с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот", – сказал он.

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Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев в четверг и выразил поддержку вступления Украины в Альянс.

По его словам, на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее, но главным вопросом остается обеспечение победы Украины в войне.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить членство в НАТО.

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