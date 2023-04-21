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Глава Мінооброни Німеччини вважає допустимими операції ЗСУ на території Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 12:28

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що операції Збройних сил України на території Росії є цілком допустимими.

Про це він сказав в ефірі німецького телебачення, повідомляє DW.

За його словами, ситуація, за якої країна, на яку напали, під час бойових дій проникає на територію противника, наприклад, щоби відрізати йому шляхи постачання – абсолютно нормальна.

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"Доти, доки атакам не піддаються міста, цивільні особи, цивільні об'єкти, з цим доведеться вимушено змиритися. Неохоче, але так має відбуватися, наприклад, щоб відрізати шляхи постачання", – зазначив німецький міністр.

Раніше Пісторіус заявляв, що розв'язана Росією війна є перешкодою для обговорення вступу України до НАТО. Міністр зазначив, що НАТО має "ретельно" зважувати будь-який крок до включення України в Альянс.

Теми: Росіяармія
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