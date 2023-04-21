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Глава Минобороны Германии считает допустимыми операции ВСУ на территории России

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 12:28

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что операции Вооруженных сил Украины на территории России вполне допустимы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в эфире немецкого телевидения, сообщает DW.

По его словам, ситуация, при которой страна, на которую напали, во время боевых действий проникает на территорию противника, например, чтобы отрезать ему пути снабжения – абсолютно нормальна.

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"До тех пор, пока атакам не подвергаются города, гражданские лица, гражданские объекты, с этим придется вынужденно смириться. Неохотно, но так должно происходить, например, чтобы отрезать пути снабжения", – отметил немецкий министр.

Ранее Писториус заявлял, что развязанная Россией война является препятствием для обсуждения вступления Украины в НАТО. Министр отметил, что НАТО должен "тщательно" взвешивать любой шаг к включению Украины в Альянс.

Темы: Росcияармия
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