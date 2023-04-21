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Канада оголосила новий пакет військової підтримки України на майже $29 млн

П'ятниця, 21 квітня 2023, 12:59

Уряд Канади у п'ятницю оголосив про надання Україні нової військової допомоги на суму 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів США), яка включатиме 40 снайперських гвинтівок, 16 радіостанцій і внесок до фонду НАТО для допомоги Києву.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міністерства оборони Канади.

Останній раунд допомоги Канада оголосила на тлі участі міністра оборони Аніти Ананд у засіданні в форматі "Рамштайн" у Німеччині.

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Гвинтівки і боєприпаси поставить канадська компанія Prairie Gun Works, а радіостанції для супроводу танка Leopard 2 – компанія L3Harris Technologies.

Внесок до фонду НАТО у розмірі близько 34,6 млн канадських доларів допоможе забезпечити Україну паливом та іншими матеріалами.

"Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", – прокомантувала глава Міноборони Ананд.

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Вона також зазначила, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, які Канада передала Україні, вже доставлені до Польщі. Канада направила трьох інструкторів з вогневої підготовки, щоб допомогти в навчанні українських танкових екіпажів.

Нагадаємо, 11 квітня Канада оголосила, що передасть Збройним силам України понад 21 тисячу одиниць стрілецької зброї, в тому числі штурмові гвинтівки, кулемети і понад 2,4 мільйона набоїв для стрілецької зброї. 

Теми: Канадаармія
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