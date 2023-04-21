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Канада объявила новый пакет военной поддержки Украины почти на $29 млн

Пятница, 21 апреля 2023, 12:59

Правительство Канады в пятницу объявило о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму 39 млн канадских долларов (28,9 млн долларов США), которая будет включать 40 снайперских винтовок, 16 радиостанций и вклад в фонд НАТО для помощи Киеву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Канады.

Последний раунд помощи Канада объявила на фоне участия министра обороны Аниты Ананд в заседании в формате "Рамштайн" в Германии.

Винтовки и боеприпасы поставит канадская компания Prairie Gun Works, а радиостанции для сопровождения танка Leopard 2 – компания L3Harris Technologies.

Вклад в фонд НАТО в размере около 34,6 млн канадских долларов поможет обеспечить Украину топливом и другими материалами.

"Пожертвования и поддержка, объявленные Канадой сегодня, помогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты ее суверенитета, независимости и территориальной целостности", – прокомментировала Ананд.

Она также отметила, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, которые Канада передала Украине, уже доставлены в Польшу. Канада направила трех инструкторов по огневой подготовке, чтобы помочь в обучении украинских танковых экипажей.

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Напомним, 11 апреля Канада объявила, что передаст Вооруженным силам Украины более 21 тысячи единиц стрелкового оружия, в том числе штурмовые винтовки, пулеметы и более 2,4 миллиона патронов для стрелкового оружия.

Темы: Канадаармия
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