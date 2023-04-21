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США у найближчі тижні розпочнуть навчання українських військових на танках Abrams – AP

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 13:15
США у найближчі тижні розпочнуть навчання українських військових на танках Abrams – AP
Танк Abrams, фото Getty Images

Протягом найближчих тижнів США розпочнуть навчання українських військових роботі з танками Abrams.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

Зазначається, що американська сторона хоче якомога швидше доставити танки на поле бою в Україні.

Офіційне оголошення щодо навчання українських військових на танках Abrams буде пізніше у п'ятницю, 21 квітня.

За даними чиновників, 31 танк доставлять на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня, після чого через кілька тижнів українські війська почнуть навчання, які триватимуть близько 10 тижнів.

Танки, на яких тренуватимуться українські військові, не будуть з числа тих, які США передадуть Києву. Натомість у Штатах вже оновлюють 31 бойовий танк M1A1 для відправки на передову.

Ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові і можуть виконувати бойові завдання.

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За словами офіційних осіб, близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку – одні навчаться керувати танками, а інші – ремонтувати і обслуговувати їх.

"Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання, як вести бій і маневрувати на танках", – додають чиновники.

Адміністрація Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що вони занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті. 

Спочатку США планували відправити Україні 31 новіший танк M1A2 Abrams, на виробництво і доставку яких міг піти рік або два.

Але наприкінці березня Вашингтон вирішив, що Україна отримає старішу модифікацію Abrams – це дозволить пришвидшити їхнє опанування українськими військовими й передачу.

Теми: танкизброяСШАдопомога Україні
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