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США в ближайшие недели начнут обучение украинских военных на танках Abrams – AP

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 13:15
США в ближайшие недели начнут обучение украинских военных на танках Abrams – AP
Танк Abrams, фото Getty Images

В течение ближайших недель США начнут обучение украинских военных работе с танками Abrams.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц, которые говорили на условиях анонимности, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что американская сторона хочет как можно скорее доставить танки на поле боя в Украине.

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Официальное объявление об обучении украинских военных на танках Abrams будет позже в пятницу, 21 апреля.

По данным чиновников, 31 танк доставят на полигон Графенвер в Германии в конце мая, после чего через несколько недель украинские войска начнут учения, которые продлятся около 10 недель.

Танки, на которых будут тренироваться украинские военные, не будут из числа тех, которые США передадут Киеву. В Штатах уже обновляют 31 боевой танк M1A1 для отправки на передовую.

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Идея заключается в том, чтобы украинские войска прошли подготовку до того момента, когда обновленные танки будут готовы и смогут выполнять боевые задачи.

По словам официальных лиц, около 250 украинских военнослужащих пройдут подготовку – одни научатся управлять танками, а другие – ремонтировать и обслуживать их.

"После первых 10 недель также может быть проведено дополнительное обучение, как вести бой и маневрировать на танках", – добавляют чиновники.

Администрация Байдена объявила о намерении отправить танки в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что они слишком сложны в обслуживании и ремонте.

Изначально США планировали отправить Украине 31 более новый танк M1A2 Abrams, на производство и доставку которых мог уйти год или два.

Но в конце марта Вашингтон решил, что Украина получит более старую модификацию Abrams – это позволит ускорить их освоение украинскими военными и передачу.

Темы: танкиоружиеСШАпомощь Украине
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