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Китай заявив, що Тайвань належить йому "історично"

"Українська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 13:55
Китай заявив, що Тайвань належить йому історично
Qin Gang, Getty Images

Міністр закордонних справ КНР Цінь Ган під час виступу на міжнародному форумі з модернізації в Шанхаї заявив, що Тайвань історично є невід’ємною частиною Китаю.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова Цінь: "Тайвань був невід’ємною частиною території Китаю з давніх часів, і обидва береги (Тайванської – ред.) протоки належать одному Китаю. Це історія Тайваню і це статус-кво Тайваню. Повернення Тайваню до Китаю є складовою післявоєнного (після Другої світової війни – ред.) міжнародного порядку, написаного чорним по білому в Каїрській і Потсдамській деклараціях".

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Деталі: За словами голови МЗС Китаю, "сепаратистські сили незалежності Тайваню" та "кілька країн, які прагнуть скористатись ситуацією", намагаються змінити статус-кво, скасувати принцип "одного Китаю" і досягнути його "мирного поділу".

Пряма мова: "Це неприйнятно для 1,4 млрд китайців. Китай не втратить жодної частини своєї території, відновленої після Другої світової війни, і встановлений післявоєнний міжнародний порядок не буде змінений.

Ми хотіли б чітко дати зрозуміти тим, хто прагне саботувати міжнародне законодавство в ім’я міжнародного порядку: питання Тайваню належить до корінних інтересів Китаю, і наша відповідь тому, хто спробує зруйнувати принцип одного Китаю, – ми ніколи не відступимо перед будь-яким актом, який підриває суверенітет і безпеку Китаю".

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Нагадаємо: Збройні сили Китаю планують провести щонайменше п’ять навчань у різних районах, зокрема, у Південно-Китайському морі, на тлі зростання напруженості навколо Тайваню.

Напруженість у Тайванській протоці різко зросла після 8 квітня, коли Китай розпочав триденні військові навчання навколо острова.

Навчання почалися через день після того, як президентка Тайваню Цай Інвень повернулася з короткого візиту до США, де вона зустрілася зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті попри застереження Пекіна проти цього.

Китай вважає демократично керований Тайвань своєю власною територією і робить це питання наріжним каменем у відносинах із США. Пекін також натякав на готовність застосувати силу, щоб взяти острів під свій контроль.

Теми: КитайТайвань
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