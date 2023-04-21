Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай заявив, що Тайвань належить йому "історично"

"Українська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 13:55
Китай заявив, що Тайвань належить йому історично
Qin Gang, Getty Images

Міністр закордонних справ КНР Цінь Ган під час виступу на міжнародному форумі з модернізації в Шанхаї заявив, що Тайвань історично є невід’ємною частиною Китаю.

Джерело: "Укрінформ"

Пряма мова Цінь: "Тайвань був невід’ємною частиною території Китаю з давніх часів, і обидва береги (Тайванської – ред.) протоки належать одному Китаю. Це історія Тайваню і це статус-кво Тайваню. Повернення Тайваню до Китаю є складовою післявоєнного (після Другої світової війни – ред.) міжнародного порядку, написаного чорним по білому в Каїрській і Потсдамській деклараціях".

Деталі: За словами голови МЗС Китаю, "сепаратистські сили незалежності Тайваню" та "кілька країн, які прагнуть скористатись ситуацією", намагаються змінити статус-кво, скасувати принцип "одного Китаю" і досягнути його "мирного поділу".

Пряма мова: "Це неприйнятно для 1,4 млрд китайців. Китай не втратить жодної частини своєї території, відновленої після Другої світової війни, і встановлений післявоєнний міжнародний порядок не буде змінений.

Ми хотіли б чітко дати зрозуміти тим, хто прагне саботувати міжнародне законодавство в ім’я міжнародного порядку: питання Тайваню належить до корінних інтересів Китаю, і наша відповідь тому, хто спробує зруйнувати принцип одного Китаю, – ми ніколи не відступимо перед будь-яким актом, який підриває суверенітет і безпеку Китаю".

Нагадаємо: Збройні сили Китаю планують провести щонайменше п’ять навчань у різних районах, зокрема, у Південно-Китайському морі, на тлі зростання напруженості навколо Тайваню.

ВІДЕО ДНЯ

Напруженість у Тайванській протоці різко зросла після 8 квітня, коли Китай розпочав триденні військові навчання навколо острова.

Навчання почалися через день після того, як президентка Тайваню Цай Інвень повернулася з короткого візиту до США, де вона зустрілася зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті попри застереження Пекіна проти цього.

Китай вважає демократично керований Тайвань своєю власною територією і робить це питання наріжним каменем у відносинах із США. Пекін також натякав на готовність застосувати силу, щоб взяти острів під свій контроль.

Теми: КитайТайвань
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Китай
Китай проведе інтенсивні військові навчання в кількох районах
Секретні документи Пентагону: Китай відмовився давати "вагнерівцям" зброю
У Сенаті США закликали визнати РФ державою-спонсором тероризму, щоб вплинути на Китай
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: