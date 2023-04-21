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Китай заявил, что Тайвань принадлежит ему "исторически"

"Украинская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 13:55
Китай заявил, что Тайвань принадлежит ему исторически
Qin Gang, Getty Images

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган во время выступления на международном форуме по модернизации в Шанхае заявил, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью Китая.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь Цинь Ган: "Тайвань был неотъемлемой частью территории Китая с давних времен, и оба берега (Тайваньского – ред.) пролива принадлежат одному Китаю. Это история Тайваня и это статус-кво Тайваня. Возвращение Тайваня в Китай является составляющей послевоенного (после Второй мировой войны – ред.) международного порядка, написанного черным по белому в Каирской и Потсдамской декларациях".

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Детали: По словам главы МИД Китая, "сепаратистские силы независимости Тайваня" и "несколько стран, которые стремятся воспользоваться ситуацией", пытаются изменить статус-кво, отменить принцип "одного Китая" и достичь его "мирного разделения".

Прямая речь: "Это неприемлемо для 1,4 млрд китайцев. Китай не потеряет ни одной части своей территории, восстановленной после Второй мировой войны, и установленный послевоенный международный порядок не будет изменён.

Мы хотели бы четко дать понять тем, кто стремится саботировать международное законодательство во имя международного порядка: вопрос Тайваня относится к коренным интересам Китая, и наш ответ тому, кто попытается разрушить принцип одного Китая, – мы никогда не отступим перед каким бы то ни было актом, который подрывает суверенитет и безопасность Китая".

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Напомним: Вооруженные силы Китая планируют провести не менее пяти учений в разных районах, в частности, в Южно-Китайском море, на фоне роста напряженности вокруг Тайваня.

Напряженность в Тайваньском проливе резко возросла после 8 апреля, когда Китай начал трехдневные военные учения вокруг острова.

Учения начались через день после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь вернулась после короткого визита в США, где она встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, несмотря на предостережения Пекина против этого.

Китай считает демократически управляемый Тайвань своей собственной территорией и делает этот вопрос краеугольным камнем в отношениях с США. Пекин также намекал на готовность применить силу, чтобы взять остров под свой контроль.

Темы: КитайТайвань
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