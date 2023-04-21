Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 квітня 2023, 14:24
Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї
Водимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова – знаємо про всі плани ворога у найближчий період".

Деталі: Також приділили увагу розробці ще якіснішої схеми розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах. Окрема увага – новоствореним бригадам.

Крім того, на Ставці обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийставкавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Бомби падатимуть не лише у Бєлгороді, бо росіяни спішать з їх виробництвом - Ігнат
Повітряні сили пояснили дивний "графік" тривог уночі 21 квітня
Кремль пригрозив Києву після розірвання договору оренди з посольством РФ
Мінкульт просить YouTube заблокувати "Вагнер" та інші ПВК
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: