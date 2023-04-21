Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї
П'ятниця, 21 квітня 2023, 14:24
Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова – знаємо про всі плани ворога у найближчий період".
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Деталі: Також приділили увагу розробці ще якіснішої схеми розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах. Окрема увага – новоствореним бригадам.
Крім того, на Ставці обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами.