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Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 квітня 2023, 14:24
Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї
Водимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова – знаємо про всі плани ворога у найближчий період".

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Деталі: Також приділили увагу розробці ще якіснішої схеми розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах. Окрема увага – новоствореним бригадам.

Крім того, на Ставці обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами.

Теми: Зеленськийставкавійна
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