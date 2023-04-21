Зеленский провел Ставку: разведка доложила о планах россиян, внимание к распределению оружия

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "На заседании Ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова - знаем обо всех планах врага в ближайший период".

Детали: Также уделили внимание разработке еще более качественной схемы распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям. Отдельное внимание - вновь созданным бригадам.

Кроме того, на Ставке обсуждали вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями.