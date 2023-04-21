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Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 14:45

Прем’єр-міністр Угорщини лаконічно висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО під час візиту до Києва про те, що Україна у майбутньому має стати членом Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Орбан поширив публікацію Politico, де цитують слова Столтенберга на брифінгу у Києві: "Законне місце України – у євроатлантичній родині. Законне місце України – у НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим". 

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Угорський прем’єр прокоментував цю заяву емоційним "Що?!".

 

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан в одному з останніх інтерв’ю назвав Україну "фінансово неіснуючою", нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки "війна одразу закінчиться". 

Його заяву майже одразу похвалили у Москві, а офіційний Київ у відповідь нагадав про залежність самої Угорщини від коштів ЄС.

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Також цього тижня партія влади "Фідес" провалила проєкт резолюції, яка б закликала арештувати президента Росії Владіміра Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС).

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Теми: УгорщинаНАТО
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