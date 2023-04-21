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Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 14:45

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лаконично выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Орбан распространил публикацию Politico, где цитируют слова Йенса Столтенберга на брифинге в Киеве: "Законное место Украины – в евроатлантической семье. Законное место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным".

Венгерский премьер прокомментировал это заявление эмоциональным "Что?!".

 

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан в одном из последних интервью назвав Украину "финансово несуществующей", сетуя, что Европа помогает ей финансировать многие базовые потребности, и заявил, что без этой поддержки "война сразу закончится".

Его заявление почти сразу похвалили в Москве, а официальный Киев в ответ напомнил о зависимости самой Венгрии от средств ЕС.

Также на этой неделе партия власти "Фидес" провалила проект резолюции, которая бы призвала арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

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Темы: ВенгрияНАТО
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