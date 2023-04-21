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Мінкульт просить YouTube заблокувати "Вагнер" та інші ПВК

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 14:47
Мінкульт просить YouTube заблокувати Вагнер та інші ПВК
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ THETIMES.CO.UK

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав YouTube заблокувати ПВК "Вагнер" на відеохостингу.

Джерело: Ткаченко в Telegram

Деталі: Ткаченко підкреслив, що через відеохостинги відбувається популяризація російських військових формувань. IT-гіганти, попри наявність жорсткої редакційної політики, слугують для росіян ефективними рекламними майданчиками для масштабування, "омолодження" аудиторії і вербування нових найманців для війни в Україні.

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Пряма мова: "YouTube завжди наголошував, що його редакційна політика передбачає блокування шкідливого контенту та каналів, які його поширюють. Тому звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності "Вагнера".

Україна вдячна за неупереджену роль, яку YouTube відіграє у висвітленні агресії РФ проти України до сьогодні. Водночас ми вважаємо абсолютно неприпустимим факт, коли найбільший у світі відеохостинг дозволяє безперешкодно рекламуватися на своєму майданчику транснаціональній злочинній організації, якою "Вагнер" офіційно визнано в США, Великобританії та ЄС. ". 

Більше деталей: Ткаченок висловив впевненість, що YouTube виправить ситуацію швидко.

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Теми: МінкультуриВагнерінтернетпропаганда
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