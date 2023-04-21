Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минкульт просит YouTube заблокировать "Вагнер" и другие ЧВК

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 апреля 2023, 14:47
Минкульт просит YouTube заблокировать Вагнер и другие ЧВК
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА THETIMES.CO.UK

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал YouTube заблокировать ЧВК "Вагнер" на видеохостинге.

Источник: Ткаченко в Telegram

Детали: Ткаченко подчеркнул, что через видеохостинги происходит популяризация российских военных формирований. IT-гиганты, несмотря на наличие жесткой редакционной политики, служат для россиян эффективными рекламными площадками для масштабирования, "омоложения" аудитории и вербовки новых наемников для войны в Украине.

Реклама:

Прямая речь: "YouTube всегда подчеркивал, что его редакционная политика предусматривает блокирование вредного контента и каналов, которые его распространяют. Поэтому обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube, LLC Нила Мохана с просьбой принять конкретные меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности "Вагнера".

Украина благодарна за беспристрастную роль, которую YouTube играет в освещении агрессии РФ против Украины до сих пор. В то же время мы считаем абсолютно недопустимым факт, когда крупнейший в мире видеохостинг позволяет беспрепятственно рекламироваться на своей площадке транснациональной преступной организации, которой "Вагнер" официально признан в США, Великобритании и ЕС. ". 

Больше деталей: Ткаченко выразил уверенность, что YouTube исправит ситуацию быстро.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: МинкультурыВагнеринтернетпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Минкультуры
Ткаченко предложил двух кандидатов в руководителя Минкульта
Рада отправила в отставку министра Ткаченко
Родину-мать уже готовят к установлению Тризуба, он будет из европейской стали
Последние новости
16:21
Российская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: