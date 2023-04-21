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Минкульт просит YouTube заблокировать "Вагнер" и другие ЧВК

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 апреля 2023, 14:47
Минкульт просит YouTube заблокировать Вагнер и другие ЧВК
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА THETIMES.CO.UK

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал YouTube заблокировать ЧВК "Вагнер" на видеохостинге.

Источник: Ткаченко в Telegram

Детали: Ткаченко подчеркнул, что через видеохостинги происходит популяризация российских военных формирований. IT-гиганты, несмотря на наличие жесткой редакционной политики, служат для россиян эффективными рекламными площадками для масштабирования, "омоложения" аудитории и вербовки новых наемников для войны в Украине.

Прямая речь: "YouTube всегда подчеркивал, что его редакционная политика предусматривает блокирование вредного контента и каналов, которые его распространяют. Поэтому обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube, LLC Нила Мохана с просьбой принять конкретные меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности "Вагнера".

Украина благодарна за беспристрастную роль, которую YouTube играет в освещении агрессии РФ против Украины до сих пор. В то же время мы считаем абсолютно недопустимым факт, когда крупнейший в мире видеохостинг позволяет беспрепятственно рекламироваться на своей площадке транснациональной преступной организации, которой "Вагнер" официально признан в США, Великобритании и ЕС. ". 

Больше деталей: Ткаченко выразил уверенность, что YouTube исправит ситуацию быстро.

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Темы: МинкультурыВагнеринтернетпропаганда
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