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Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 15:49
Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику
наслідки обстрілу летовища. фото СБУ

Служба безпеки України за погодженням з Офісом генпрокурора повідомила про підозру військовому, чиї дії, на думку слідства, призвели до жертв та знищення техніки після обстрілу аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині.

Джерело: пресслужба СБУ і ОГП

Дослівно спецслужба: "За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру військовослужбовцю, колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операції, Роману Червінському.

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Як свідчать матеріали слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області влітку 2022 року".

Деталі: Підозра оголошена за статтею ККУ "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".

За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

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В спецслужбі наполягають, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів.

У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище, наголошують в СБУ.

За даними Офісу генпрокурора, відносно підозрюваного стороною обвинувачення готується клопотання до суду про арешт.

Голова СБУ Василь Малюк назвав Червінського "негідником, який діяв на власний розсуд".

Пряма мова: "СБУ і ГУР МО відразу висловили свої зауваження до такого плану, його не погодили інші державні органи. Адже спецоперація приховувала в собі багато ризиків. Але окремі люди вирішили діяти на власний розсуд… Хочу наголосити, що ніякі хитрощі не допоможуть уникнути відповідальності. На мою думку, негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового і поранення ще сімнадцяти, має понести заслужене покарання".

 

Що передувало: "Українська правда" написала про те, що Служба безпеки України розслідує кримінальну справу через невдалу спробу українських військових викрасти російський літак.

Знати більше: Рейс Ростов – Кропивницький. Як українські військові вербували російського пілота, а отримали справу від СБУ

Теми: розвідкаСБУОфіс генпрокурора
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