СБУ завела справу на українських військових, які збирались викрасти російський літак

Скріншот з відео з літаком, яке російський пілот надсилав укранським військовим для підтвердження своїх намірів

Служба безпеки України розслідує кримінальну справу через неуспішну спробу українських військових викрасти російський літак.

Джерело: матеріал УП "Рейс Ростов – Кропивницький. Як українські військові вербували російського пілота, а отримали справу від СБУ"

Деталі: З квітня по липень 2022 року кілька чоловіків, серед яких був військовий Сил спеціальних операцій, колишній розвідник Роман Червінський, цивільний айтішник, представники СБУ і Повітряних сил, намагались завербувати російського пілота і вмовити його перегнати в Україну військовий літак.

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Вони розробили план, який, за словами учасників операції, передбачав, що росіянину дадуть "квадрат", в якому він в обумовлений час влетить в повітряний простір України.

Перед російськими диспетчерами пілот мав імітувати аварію. Україна оголосила би про полон пілота. Росіянин та його родина отримали би гроші та нові документи.

Крім того, готуючи операцію українські військові та силовики випитували у російських пілотів інформацію про те, хто віддає їм накази, де вони виконують свої завдання, хто курує їхню роботу тощо.

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У той же час, російські спецслужби вели власну гру, намагаючись вивідати в українських військових секретну інформацію. Учасники операції запевняють, що не видавали ворогу жодних даних. За їхніми словами, операція була погоджена в СБУ та у Генштабі.

За домовленістю, росіянин із літаком мав сісти 23 липня на аеродром "Канатове", що під Кропивницьким. Однак пілот не прилетів, аеродром того ранку обстріляли російськими ракетами. Один український військовий загинув, були пошкоджені будівлі та військова техника.

Події операції публічно підтвердив журналіст-розслідувач Христо Грозєв, який фіксував спілкування військових з росіянами, а також співрозмовник УП у Головному управління розвідки. Ініціатори операції звертались до ГУР для співпраці, однак там відмовились, вважаючи ідею безперспективною.

У серпні 2022 Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтями "державна зрада" і "перевищення влади". Покарання за цими статтями сягає довічного ув'язнення.

За версією слідства, військовий Червінський нібито не погодив операцію з розвідкою, чим перевищив свої повноваження. Він же, за твердженням СБУ, самостійно відрядив військових на аеродром для зустрічі літака.

На запит "Української правди" Служба безпеки відмовилась повідомляти деталі справи, посилаючись на таємницю слідства. Сили спеціальних операцій не відповіли на прохання УП про коментар. Офіс президента, якого ексрозвідник Червінський звинувачує в тиску, від коментаря відмовився.

Сам Червінський вважає переслідування політично мотивованим. Він пов'язує його з так званим "вагнергейтом" – зірваною операцією 2020-го року із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Доповнено: Після виходу матеріалу СБУ надала "Українській правді" додатковий коментар. Силовики кажуть: від обстрілу, який "спровокували самовільні дії окремих військовослужбовців", загинув командир військової частини, 17 захисників отримали поранення, було повністю знищено 2 бойові винищувачі, злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

Операція, за твердженням СБУ, "була проведена попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами", а ворог нібито отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків.

Що було раніше: Червінський був одним із розвідників, які в 2020 році організовували операцію із затримання російських бойовиків групи "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там службовці ПВК мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили би в Україні.

Та операція зірвалась, виліт "вагнерівців" відклали, а тим часом їх затримали в Мінську.

Коли ця історія стала публічною, то отримала назву "вагнергейт". Кілька розвідників публічно звинуватили Офіс президента в тиску й у зриві операції. Серед них був і Червінський. Йому разом із кількома колегами анулювали закордонні паспорти та звільнили з розвідки.

Знати більше: Рейс Ростов – Кропивницький. Як українські військові вербували російського пілота, а отримали справу від СБУ