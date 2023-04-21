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Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 18:11

Оператор литовської енергомережі Litgrid у суботу здійснить перше тестове відключення від російської мережі, аби перевірити готовність країни до переходу на континентальну європейську мережу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Litgrid проведе випробування з 11 ранку до 9 вечора в суботу. У цей час з'єднання з російською мережею буде повністю перерване, а електроенергія в мережу надходитиме лише із внутрішніх джерел та імпорту зі Швеції та Польщі.

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"Вперше в історії електроенергетична система Литви працюватиме повністю незалежно, тому ми відповідально готуємося до випробування і будемо готові до всіх сценаріїв. Споживачі не помітять тесту", – запевнив генеральний директор компанії Litgrid Рокас Масюліс.

Литва, а також Латвія та Естонія прагнуть зменшити свою енергетичну залежність від Росії, шукаючи альтернативні джерела постачання нафти, газу та електроенергії. У травні 2022 року вони повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.

Хоча країни Балтії більше не імпортують російські енергоносії на зразок газу й нафти після вторгнення в Україну минулого року, вони все ще покладаються на Росію в підтримці стабільності своєї електроенергетичної системи.

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І російська, і континентально-європейська системи працюють на частоті 50 Гц, але в той час, як російська система управляється з Москви, мережі континентальної Європи децентралізовані, а це означає, що кожен національний мережевий оператор відповідає за підтримку стабільності своєї системи.

Минулого року на тлі енергетичного шантажу Росії в ЄС уже почали готувати плани на випадок екстреного відключення Литви, Латвії та Естонії від російської мережі.

Країни Балтії отримають понад 1 мільярд євро інвестицій від ЄС, які допоможуть їм позбутись залежності від російської енергомережі. Вони повинні здійснити цей перехід одночасно. Тоді як Вільнюс говорить про готовність зробити це вже у 2024 році, Рига й Таллінн просять більше часу на підготовку до переходу.

Теми: ЛитваРосіяенергетика
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