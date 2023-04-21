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Литва впервые отключится от энергосети РФ в тестовом режиме

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 18:11

Оператор литовской энергосети Litgrid в субботу проведет первое тестовое отключение от российской сети, чтобы проверить готовность страны к переходу на континентальную европейскую сеть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Litgrid проведет испытания с 11 утра до 9 вечера в субботу. В это время соединение с российской сетью будет полностью прервано, а электроэнергия в сеть будет поступать только из внутренних источников и импорта из Швеции и Польши.

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"Впервые в истории электроэнергетическая система Литвы будет работать полностью независимо, поэтому мы ответственно готовимся к испытанию и будем готовы ко всем сценариям. Потребители не заметят теста", – заверил генеральный директор компании Litgrid Рокас Масюлис.

Литва, а также Латвия и Эстония стремятся уменьшить свою энергетическую зависимость от России, ища альтернативные источники поставок нефти, газа и электроэнергии. В мае 2022 года они полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.

Хотя страны Балтии больше не импортируют российские энергоносители вроде газа и нефти после вторжения в Украину в прошлом году, они все еще полагаются на Россию в поддержании стабильности своей электроэнергетической системы.

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И российская, и континентально-европейская системы работают на частоте 50 Гц, но в то время, как российская система управляется из Москвы, сети континентальной Европы децентрализованы, а это означает, что каждый национальный сетевой оператор отвечает за поддержание стабильности своей системы.

В прошлом году на фоне энергетического шантажа России в ЕС уже начали готовить планы на случай экстренного отключения Литвы, Латвии и Эстонии от российской сети.

Страны Балтии получат более 1 миллиарда евро инвестиций от ЕС, которые помогут им избавиться от зависимости от российской энергосети. Они должны осуществить этот переход одновременно. Тогда как Вильнюс говорит о готовности сделать это уже в 2024 году, Рига и Таллинн просят больше времени на подготовку к переходу.

Темы: ЛитваРосcияэнергетика
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