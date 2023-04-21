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Остін підтвердив: Abrams скоро вирушать у Німеччину для навчання українців

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 18:51
Остін підтвердив: Abrams скоро вирушать у Німеччину для навчання українців
ТАНК ABRAMS, ФОТО GETTY IMAGES

Очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін підтвердив, що українські військові через кілька тижнів почнуть навчання в Німеччині на американських танках M1 Abrams, про що раніше повідомили ЗМІ.

Як передає кореспондент "Європейської правди", відповідна заява Остіна пролунала за підсумками 11-го засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

"Ми прискорили графік постачання M1 Abrams, щоб надати Україні більше бронетехніки в найближчі місяці. А машини, які українці використовуватимуть для тренувань, прибудуть сюди, до Німеччини, протягом наступних кількох тижнів", – заявив голова Пентагону.

За його словами, за останні кілька місяців Україна вже отримала від союзників "понад 230 танків, понад 1550 броньованих автомобілів, а також іншу техніку та боєприпаси для оснащення більш як дев’яти нових бронетанкових бригад".

"Усе це – величезний прогрес, і я впевнений, що обладнання й тренування, які його супроводжують, дозволять українським військам і надалі досягати успіху на полі бою", – наголосив Остін.

Як писали раніше в п'ятницю ЗМІ, 31 танк доставлять на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня, після чого за "пару тижнів" українські війська почнуть навчання, які триватимуть близько 10 тижнів.

Адміністрація Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що вони занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті. 

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Спочатку США планували відправити Україні 31 новіший танк M1A2 Abrams, на виробництво і доставку яких міг піти рік або два.

Але наприкінці березня Вашингтон вирішив, що Україна отримає старішу модифікацію Abrams – це дозволить пришвидшити їхнє опанування українськими військовими й передачу.

Теми: СШАтанкиУкраїнаНімеччина
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