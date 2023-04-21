Остин подтвердил: Abrams скоро отправятся в Германию для обучения украинцев

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин подтвердил, что украинские военные через несколько недель начнут обучение в Германии на американских танках M1 Abrams, о чем ранее сообщили СМИ.

Как передает корреспондент "Европейской правды", соответствующее заявление Остина прозвучало по итогам 11-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Мы ускорили график поставки M1 Abrams, чтобы предоставить Украине больше бронетехники в ближайшие месяцы. А машины, которые украинцы будут использовать для тренировок, прибудут сюда, в Германию, в течение следующих нескольких недель", – заявил глава Пентагона.

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По его словам, за последние несколько месяцев Украина уже получила от союзников "более 230 танков, более 1550 бронированных автомобилей, а также другую технику и боеприпасы для оснащения более девяти новых бронетанковых бригад".

"Все это – огромный прогресс, и я уверен, что оборудование и тренировки, которые его сопровождают, позволят украинским войскам и в дальнейшем добиваться успеха на поле боя", – подчеркнул Остин.

Как писали ранее в пятницу СМИ, 31 танк доставят на полигон Графенвер в Германии в конце мая, после чего через "пару недель" украинские войска начнут учения, которые продлятся около 10 недель.

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Администрация Байдена объявила о намерении отправить танки в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что они слишком сложны в обслуживании и ремонте.

Изначально США планировали отправить Украине 31 более новый танк M1A2 Abrams, на производство и доставку которых мог уйти год или два.

Но в конце марта Вашингтон решил, что Украина получит более старую модификацию Abrams – это позволит ускорить их освоение украинскими военными и передачу.