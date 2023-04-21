Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сили оборони відбили 30 атак ворога, епіцентром залишається Бахмут – зведення Генштабу

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 19:13
Сили оборони відбили 30 атак ворога, епіцентром залишається Бахмут – зведення Генштабу
ілюстративне фото ЗСУ

ВІд початку доби 21 квітня російські окупаційні війська завдали 2 ракетних та 28 авіаційних ударів; Сили оборони відбили 30 атак противника.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Деталі: Протягом доби п'ятниці противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі зазначають, що загалом імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито близько 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас авіація Сил оборони за поточну добу завдала удару по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще два важливих військових об’єкти противника.

Теми: війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
війна
Глава Пентагону: Війна Путіна є причиною розширення НАТО, а не наслідком
Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно
Українці купують більше снодійних і заспокійливих від початку війни – Ляшко
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: