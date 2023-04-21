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Сили оборони відбили 30 атак ворога, епіцентром залишається Бахмут – зведення Генштабу

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 19:13
Сили оборони відбили 30 атак ворога, епіцентром залишається Бахмут – зведення Генштабу
ілюстративне фото ЗСУ

ВІд початку доби 21 квітня російські окупаційні війська завдали 2 ракетних та 28 авіаційних ударів; Сили оборони відбили 30 атак противника.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Деталі: Протягом доби п'ятниці противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

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У Генштабі зазначають, що загалом імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито близько 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Водночас авіація Сил оборони за поточну добу завдала удару по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще два важливих військових об’єкти противника.

Теми: війнаГенштаб
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