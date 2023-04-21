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Силы обороны отбили 30 атак врага, эпицентром остается Бахмут – сводка Генштаба

Валентина РоманенкоПятница, 21 апреля 2023, 19:13
Силы обороны отбили 30 атак врага, эпицентром остается Бахмут – сводка Генштаба
иллюстративное фото ВСУ

С начала суток 21 апреля российские оккупационные войска нанесли 2 ракетных и 28 авиационных ударов; Силы обороны отбили 30 атак противника.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: В течение суток пятницы противник нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе отмечают, что в целом вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено около 30 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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В то же время авиация Сил обороны за текущие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще два важных военных объекта противника.

Темы: войнаГенштаб
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