Зеленський очікує на доповідь Резнікова щодо "Рамштайну"

Президент Володимир Зеленський розповів про деталі засідання ставки та заявив, що очікує на доповідь міністра оборони Олексія Резнікова за результатами "Рамштайну".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Увесь день максимальна увага комунікації у форматі "Рамштайн", сьогодні – засідання. Я дякую тим партнерам, чия рішучість цілком відповідає реальній ситуації й потребам на полі бою. Очікую доповідь міністра оборони за результатами "Рамштайну".

Деталі: Зеленський також повідомив деталі щодо засідання ставки. За його словами, доповідали генерали Сирський, Тарнавський, Головком, керівник ГУР Буданов та представники уряду.

Президент додав, що в Україні постійно аналізують перебіг бойових дій, найгарячіші та всі потенційно небезпечні напрямки: "Передова – пріоритет номер один".

Пряма мова: "Активно готуємо й нові бригади та підрозділи, які ще проявлять себе на фронті. Питання їхнього забезпечення, тренування, інтеграції в загальний План оборони – щоразу на засіданнях Ставки додаємо важливих деталей".

Сьогодні на Ставці ми, як завжди, предметно розглянули ракетну програму, питання щодо боєприпасів".

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Зеленський також подякував захисникам: "Бахмут. За сміливі дії – 5-й окремій штурмовій бригаді. Лиманський напрямок. За стійкість і надійне утримання позицій – 66-та окрема механізована бригада. Молодці! 96-та Київська зенітна ракетна бригада. Дякую вам, воїни, за влучніст".