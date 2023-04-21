Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський очікує на доповідь Резнікова щодо "Рамштайну"

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 квітня 2023, 19:23
Зеленський очікує на доповідь Резнікова щодо Рамштайну
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський розповів про деталі засідання ставки та заявив, що очікує на доповідь міністра оборони Олексія Резнікова за результатами "Рамштайну".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Увесь день максимальна увага комунікації у форматі "Рамштайн", сьогодні – засідання. Я дякую тим партнерам, чия рішучість цілком відповідає реальній ситуації й потребам на полі бою. Очікую доповідь міністра оборони за результатами "Рамштайну".

Реклама:

Деталі: Зеленський також повідомив деталі щодо засідання ставки. За його словами, доповідали генерали Сирський, Тарнавський, Головком, керівник ГУР Буданов та представники уряду.

Президент додав, що в Україні постійно аналізують перебіг бойових дій, найгарячіші та всі потенційно небезпечні напрямки: "Передова – пріоритет номер один".

Пряма мова: "Активно готуємо й нові бригади та підрозділи, які ще проявлять себе на фронті. Питання їхнього забезпечення, тренування, інтеграції в загальний План оборони – щоразу на засіданнях Ставки додаємо важливих деталей".

ВІДЕО ДНЯ

Сьогодні на Ставці ми, як завжди, предметно розглянули ракетну програму, питання щодо боєприпасів".

Зеленський також подякував захисникам: "Бахмут. За сміливі дії – 5-й окремій штурмовій бригаді. Лиманський напрямок. За стійкість і надійне утримання позицій – 66-та окрема механізована бригада. Молодці! 96-та Київська зенітна ракетна бригада. Дякую вам, воїни, за влучніст".

Теми: РезніковЗеленськийРамштайн
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Усі новини...
Резніков
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
Останні новини
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
"Чим більше Росія відступить – тим слабшою вона буде" – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
Усі новини...
Реклама: