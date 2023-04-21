Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский ожидает доклад Резникова о "Рамштайне"

Алена МазуренкоПятница, 21 апреля 2023, 19:23
Зеленский ожидает доклад Резникова о Рамштайне
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал о деталях заседания ставки и заявил, что ожидает доклад министра обороны Алексея Резникова по результатам "Рамштайна".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Весь день максимальное внимание коммуникации в формате "Рамштайн", сегодня - заседание. Я благодарю тех партнеров, чья решимость вполне соответствует реальной ситуации и потребностям на поле боя. Ожидаю доклад министра обороны по результатам "Рамштайна".

Реклама:

Детали: Зеленский также сообщил детали относительно заседания ставки. По его словам, докладывали генералы Сырский, Тарнавский, Головком, руководитель ГУР Буданов и представители правительства.

Президент добавил, что в Украине постоянно анализируют ход боевых действий, горячие и все потенциально опасные направления: "Передовая - приоритет номер один".

Прямая речь: "Активно готовим и новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте. Вопрос их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны - каждый раз на заседаниях Ставки добавляем важных деталей".

ВИДЕО ДНЯ

Сегодня на Ставке мы, как всегда, предметно рассмотрели ракетную программу, вопрос о боеприпасах".

Зеленский также поблагодарил защитников: "Бахмут. За смелые действия - 5-й отдельной штурмовой бригаде. Лиманское направление. За стойкость и надежное удержание позиций - 66-я отдельная механизированная бригада. Молодцы! 96-я Киевская зенитная ракетная бригада. Спасибо вам, воины, за меткость".

Темы: РезниковЗеленскийРамштайн
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Резников
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Последние новости
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: