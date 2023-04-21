Зеленский ожидает доклад Резникова о "Рамштайне"

Президент Владимир Зеленский рассказал о деталях заседания ставки и заявил, что ожидает доклад министра обороны Алексея Резникова по результатам "Рамштайна".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Весь день максимальное внимание коммуникации в формате "Рамштайн", сегодня - заседание. Я благодарю тех партнеров, чья решимость вполне соответствует реальной ситуации и потребностям на поле боя. Ожидаю доклад министра обороны по результатам "Рамштайна".

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Детали: Зеленский также сообщил детали относительно заседания ставки. По его словам, докладывали генералы Сырский, Тарнавский, Головком, руководитель ГУР Буданов и представители правительства.

Президент добавил, что в Украине постоянно анализируют ход боевых действий, горячие и все потенциально опасные направления: "Передовая - приоритет номер один".

Прямая речь: "Активно готовим и новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте. Вопрос их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны - каждый раз на заседаниях Ставки добавляем важных деталей".

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Сегодня на Ставке мы, как всегда, предметно рассмотрели ракетную программу, вопрос о боеприпасах".

Зеленский также поблагодарил защитников: "Бахмут. За смелые действия - 5-й отдельной штурмовой бригаде. Лиманское направление. За стойкость и надежное удержание позиций - 66-я отдельная механизированная бригада. Молодцы! 96-я Киевская зенитная ракетная бригада. Спасибо вам, воины, за меткость".