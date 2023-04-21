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Екзамен з української, історії та Конституції: Зеленський підписав закон про набуття громадянства

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 квітня 2023, 20:02
Екзамен з української, історії та Конституції: Зеленський підписав закон про набуття громадянства
ФОТО: SHUTTERSTOCK

Президент Володимир Зеленський 21 квітня підписав законопроект №7606 про нові правила отримання громадянства України.

Джерело: сайт Верховної Ради 

Деталі: Йдеться про проєкт закону про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України.

21 квітня Зеленський підписав закон. 

Згідно із законом, для отримання громадянства України потрібно буде скласти іспити на знання української мови, історії та Конституції.

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Теми: громадянствоУкраїнаЗеленськийзаконодавство
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