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Екзамен з української, історії та Конституції: Зеленський підписав закон про набуття громадянства

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 квітня 2023, 20:02
Екзамен з української, історії та Конституції: Зеленський підписав закон про набуття громадянства
ФОТО: SHUTTERSTOCK

Президент Володимир Зеленський 21 квітня підписав законопроект №7606 про нові правила отримання громадянства України.

Джерело: сайт Верховної Ради 

Деталі: Йдеться про проєкт закону про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України.

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21 квітня Зеленський підписав закон. 

Згідно із законом, для отримання громадянства України потрібно буде скласти іспити на знання української мови, історії та Конституції.

Теми: громадянствоУкраїнаЗеленськийзаконодавство
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