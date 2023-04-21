Екзамен з української, історії та Конституції: Зеленський підписав закон про набуття громадянства
П'ятниця, 21 квітня 2023, 20:02
Президент Володимир Зеленський 21 квітня підписав законопроект №7606 про нові правила отримання громадянства України.
Джерело: сайт Верховної Ради
Деталі: Йдеться про проєкт закону про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України.
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21 квітня Зеленський підписав закон.
Згідно із законом, для отримання громадянства України потрібно буде скласти іспити на знання української мови, історії та Конституції.