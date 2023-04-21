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Экзамен по украинскому, истории и Конституции: Зеленский подписал закон о получении гражданства

Алена МазуренкоПятница, 21 апреля 2023, 20:02
Экзамен по украинскому, истории и Конституции: Зеленский подписал закон о получении гражданства
ФОТО: SHUTTERSTOCK

Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал законопроект №7606 о новых правилах получения гражданства Украины.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об условиях принятия в гражданство Украины.

21 апреля Зеленский подписал закон.

Согласно закону, для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции.

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Темы: гражданствоУкраинаЗеленскийзаконодательство
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