Экзамен по украинскому, истории и Конституции: Зеленский подписал закон о получении гражданства
Пятница, 21 апреля 2023, 20:02
Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал законопроект №7606 о новых правилах получения гражданства Украины.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об условиях принятия в гражданство Украины.
21 апреля Зеленский подписал закон.
Согласно закону, для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции.
ВИДЕО ДНЯ